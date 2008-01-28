Омбудсмен вітає пильність НУО до інституцій ЄС

“Скарги НУО допомагають Омбудсменові виявити можливі випадки неефективного управління в інституціях ЄС”, - сказав Європейський Омбудсмен (Уповноважений з прав людини) Никифорос Диамандурос (Nikiforos Diamandouros), коментуючи рішення, прийняті щодо скарг двох польських екологічних НУО та Грінпісу.

Європейський Омбудсмен вважає, що неурядові організації відіграють ключову роль у виявленні неефективності урядових інституцій.

“Інституції, в свою чергу, мають зиск від цього втручання в тому, що це допомагає виправити проблеми в системі їх функціонування”, - додав він.

Польські НУО Towarzystwo na rzecz Ziemi (TNZ) та Polska Zielona Siec (Polish Green Network) заявили, що Європейський Інвестиційний Банк (EIB) не спромігся виконати розпорядження ЄС щодо оцінки наслідків відновлювальних робіт після повені для довкілля в країні і звинуватили EIB, в тому, що не було надано доступ до всіх документів за проектом.

Грінпіс тим часом, звинуватив виконавчу владу ЄС у випадках лобіювання чиновниками, які працювали над регламентом REACH (нові європейські законодавчі норми щодо хімічних речовин), інтересів хімічної промисловості.

Загалом, за останні 10 років на адресу Омбудсмена надійшло більше 1000 скарг від неурядових організацій. Ці скарги, головним чином, стосуються неефективності адміністрації ЄС у екологічних проектах, затримання виплат-грантів ЄС за контрактами, а також відчутний брак прозорості у діяльності інституцій.

Європейський простір