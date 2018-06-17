...Це потрібно живим!

Учора в Ізраїлі усюди лунали сирени, - у пам’ять про людей, які вмерли у гетто, розстріляні у лісах та ярах, задушені у газових камерах. Загалом за час Голокосту було знищено 6 мільйонів чоловік, - третину усього єврейського народу. Наразі відомі імена 3 мільйонів, тож робота з розшуку решти не припиняється. Співробітники Єрусалимського меморіального інституту пам’яті жертв Шоа дуже сподіваються на українців, які пам’ятають своїх знайомих, родичів або сусідів єврейської національності, загиблих у роки німецької окупації. Їхні прізвища, будь-які інші дані про них – вкрай потрібні. Передовсім нам, живим.

27 січня три роки тому оголошене ООН Всесвітнім днем пам’яті жертв Голокосту. Саме того дня Президент нашої держави Віктор Ющенко, майже одразу після інавгурації, здійснив свій перший закордонний візит до Польщі. Конкретно - до колишнього концтабору Освенцім-Біркенау, що його звільнили радянські війська 27 січня 1945 року. Згідно з матеріалами Нюрнберзького процесу, гітлерівці знищили там 2,8 мільйони людей; дев’яносто відсотків з них були євреями...

Катастрофа (на івриті Шоа), - це унікальне явище історії, єдиний прецедент, коли держава оголосила війну нації і взялася безжально нищити її представників по всьому світові. Фашисти настільки захопилися втіленням ідеї поголовного нищення конкретної нації, що навіть під час переможного наступу Радянської Армії у Східній Європі продовжували звозити угорських євреїв до Аушвіцу (там вбито 400 тисяч чоловік), - замість того аби чимдуж швидше повертатись до батьківщини й вибудовувати дієздатну систему оборони Берліна.

У цьому сенсі древній Коростень – місто більш ніж показове. Масові розстріли коростенських євреїв – а їх на час початку Другої світової війни мешкало там 48 відсотків від загальної кількості населення! – відбувалися майже одночасно у трьох місцях: біля „залізничного” мосту, в районі Бровара та на околиці міста, обабіч нинішньої вулиці Гастелло. Пізніше поблизу автошляху до Новограда-Волинського фашисти спалили живцем майже 400 ...мадярських євреїв, які „в обозі” слідували за окупантами по багатьох українських регіонах, виконуючи найбруднішу роботу: риття шанців, спорудження тимчасових будівель та укриттів тощо.

Скільки саме євреїв скерували „на той світ” фашистські нелюди й досі невідомо. Представник міськвиконкому під час траурного мітингу озвучив цифру 6 200 чоловік; активіст одного з єврейських благодійних товариств запропонував узяти до відома, ніби було забито дещо менше – приблизно 5 тисяч євреїв.

Навіть один цей факт розбіжності у даних підказує: настав час приділити темі дослідження Голокосту на Коростенщині (і по всій Україні) більш серйозну увагу. Бажано було б встановити, які єврейські родини (окрім Ройтбургів, згаданих під час мітингу) були повністю знищені або ж найбільш постраждали внаслідок „вирішення єврейського питання”. Можливо, до участі у пошуку долучилися б науковці Коростенського краєзнавчого музею, які, в свою чергу, знайшли можливість створити на його базі місцевий міні-музей Голокосту у поліськім краї.

Всі без винятку учасники недільного траурного мітингу відзначили для себе недосить охайний вигляд, в якому перебуває наразі єдиний у місті пам’ятний знак на місці масових розстрілів радянських громадян. Аби дістатися до нього, доведеться здолати „смугу перешкод” у вигляді чималих калюж і куп побутового сміття. Навіть 27 січня дехто з мешканців багатоквартирних будинків „мікрорайону Гастелло” мав намір „доповнити пейзаж” побутовими відходами зі своєї оселі; їх, як мені здалося, зупинила тільки наявність чималої кількості учасників заходу. Звинувачувати, як дехто звик, у цих неподобствах лише представників міської влади (яка „трішечки недотягує”) - несправедливо. Повага до пам’яті тисяч забитих німецькими окупантами (на місці колишніх протитанкових урвищ вбивали не лише євреїв, а й радянських військовополонених, представників ромської національної меншини, а також тих, хто відверто „не сприйняв” встановлення в Коростені „нового порядку”) земляків – то є повага передовсім до самих себе. Уявімо лишень, яким було б місто, якби лишилися живими всі ті медики, лікарі, педагоги, перукарі, ремісники, - і якими б чудовими, високоосвіченими людьми виросли б їхні діти та онуки!..

- Попри надважкі випробування, що випали на його долю у часи катастрофи, єврейський народ переконливо довів світові факт своєї незнищеності, - констатував заступник міського голови Олександр Нижник.

На думку решти виступаючих (серед яких були й гості з Новограда-Волинського), у Коростені – завдячуючи зусиллям місцевої влади й депутатського корпусу міськради – панує міжнаціональний мир та злагода. Що доводить просту істину: древнє місто на Ужі розвивається у вірному напрямку і, подібно до одного шанованого у світі народу, теж приречене до безсмертя.

Олег БАЗАК, Житомирська область