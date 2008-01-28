ООН хоче досліджувати Голокост разом з Україною

Координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ сподівається, що уряд України приєднається до Групи міжнародного співробітництва з питань просвіти, пам’яті та вивчення Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.О’ДОННЕЛЛ сказав під час круглого столу «Українське суспільство та пам’ять про Голокост: освітній аспект».

Ф.О’ДОННЕЛЛ нагадав, що Група з міжнародного співробітництва з питань просвіти, пам’яті та вивчення Голокосту була створена, щоб забезпечити підтримку політичними лідерами та громадськими діячами ініціатив з донесення уроків Голокосту. На сьогодні членами цієї групи є 25 країн.

Відкриваючи обговорення, Ф.О’ДОННЕЛЛ зазначив, що жертвами Голокосту стали мільйони людей, зокрема, третина єврейського народу.

Цитуючи відповідну резолюцію ООН, він підкреслив: «Голокост завжди буде для всіх людей нагадуванням про загрози, які виникають через ненависть, расизм та упереджене ставлення».

Мета круглого столу - заохочення дискусії щодо історичної пам’яті про Голокост та вироблення рекомендацій із викладення цієї теми в Україні.

Згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН, 27 січня проголошено Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Щоб запобігти актам геноциду в майбутньому, резолюція вимагає від держав-членів ООН розробити навчальні курси уроків Голокосту та підтримати ініціативи громадського сектору із вивчення цієї теми.

Група міжнародного співробітництва з питань просвіти, пам’яті та вивчення Голокосту була створена за ініціативи шведського прем’єр-міністра Йорана ПЕРССОНА у 1998 році.