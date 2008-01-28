Круглий стіл на тему: «Російська мова в Українському суспільстві: аргументи соціологів і філологів»

29 січня 12-30 - Круглий стіл на тему: «Російська мова в Українському суспільстві: аргументи соціологів і філологів». Питання: сфери вживання російської мови; мовні переваги різних зрізів українського суспільства, російська мова в освітньому просторі України. Учасники: Н.Шульга, заст.директора інституту соціології НАНУ, Є.Копатько, компанія R&B, Л.Кудрявцева, голова Української асоціації викладачів російської мови і літератури (Російський медіа-центр, вул.. Ігоревська, 11а). Потрібна акредитація. Телефон: 581-35-95.

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