Вшанування пам`яті Героїв Крут та презентація Всеукраїнського проекту ”ВАРТА ПАМ`ЯТІ”

29 січня 12-30 - В с.Крути, Чернігівської області відбудеться вшанування пам`яті Героїв Крут та презентація Всеукраїнського проекту "ВАРТА ПАМ`ЯТІ". Молодіжний Союз Наша Україна” у кожній області створить мобільні загони “вартових пам`яті”. Буде створено “Карту пам`яті” (с.Крути, Чернігівської області, Меморіал пам`яті Герої Крут).Збір та виїзд журналістів о 8-30 (вул.Спаська, 37)(офіс Народного Союзу “Наша Україна”). Потрібна акредитація. Телефони: 8-067-536-70-01, 206-60-89 до 18-00 28 січня.

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