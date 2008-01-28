31 січня 16-00 - Круглий стіл на тему: “Чуєш, роде мій ріднесенький, хоч би вийшов хто хоч однесенький!”. Організатор - Кафедра загальноправових наук НаУКМА. Очікується виступ міністра закордонних справ України Володимира Огризка на тему: «Належне відзначення Голодомору 1932-1933 років в Україні та на міжнародному рівні» (НаУКМА, вул. Г. Сковороди, 2, Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу). Телефони: 425-15-36, 463-71-12.