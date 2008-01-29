В МВС створили Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності

Вчора перший заступник міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Михайло КЛЮЄВ представив особовому складу Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності новопризначеного директора цього підрозділу Інну КИСІЛЬ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ.

Згаданий Департамент створено відповідно до нової структури МВС України, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Підрозділ сформовано на базі Департаменту зв’язків з громадськістю та Управління міжнародних зв’язків МВС України, які до цього часу існували як самостійні структурні підрозділи Міністерства. За словами М.КЛЮЄВА, це дозволить як поєднати кращі традиції та досвід діяльності обох підрозділів, так і вийти на більш високий якісний рівень забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів внутрішніх справ.

Основними напрямками діяльності новоствореного Департаменту є організація взаємодії органів внутрішніх справ із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації, українською громадськістю та міжнародними організаціями з метою їх інформування про діяльність української міліції, результати боротьби зі злочинністю тощо. До компетенції новоствореного Департаменту віднесено також питання координації заходів органів внутрішніх справ, спрямованих на формування позитивного іміджу міліції, організація відповідної взаємодії з органами державної влади, вітчизняними та міжнародними організаціями. ДЗГМД виконуватиме також ряд «протокольних» функцій, пов’язаних з підготовкою міждержавних, міжурядових та міжвідомчих міжнародних заходів у сфері компетенції МВС України.

За словами І.КИСІЛЬ, Департамент спрямує свої зусилля на подальший розвиток гласності, прозорості та відкритості в діяльності органів внутрішніх справ, зміцнення міжнародного авторитету української міліції.

“З огляду на завдання, що полягають головним чином у забезпеченні правопорядку та запобіганні злочинності, ми зацікавлені у якнайтіснішій всебічній та продуктивній співпраці із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародною спільнотою, - зазначила І.КИСІЛЬ. - Віднині мас-медіа слугуватимуть важливим джерелом інформації для міністерства, а об’єктивна критика стане вагомим чинником поліпшення роботи органів внутрішніх справ. Зі свого боку ми сподіваємося на неупереджене висвітлення в засобах масової інформації діяльності міністерства внутрішніх справ України і розраховуємо на професіоналізм та порядність журналістів”.