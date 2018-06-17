Про права пацієнта закиньте слівце

Впродовж свого життя кожна людина хоч раз буває у ситуації, коли стає клієнтом лікувальної установи. І деколи ця роль далеко не завжди залежить від нашого бажання. У кожному випадку поспішаємо по допомогу до фахівця в білому халаті. І це зрозуміло, адже слово «хворий» не випадково пов`язується з «болем», а «пацієнт» означає «страждаючий». Але чи завжди ми знаходимо розуміння, співчуття, щире прагнення допомогти, коли переступаємо поріг лікарні або поліклініки? Виявляється, що не все так просто у відносинах між хворим і медичним працівником. Довірливими відносини ніяк не назвеш, коли вони будуються безпосередньо на грошових розрахунках, коли пацієнт грає роль об`єкта, а не рівноправного суб`єкта цих відносин. Як же повинна формуватися взаємодія з погляду морально-етичних норм між пацієнтом і лікарем?

Наш відомий земляк Володимир Даль в своєму «Тлумачному словнику» в одному смисловому ряді помістив слова «лікар» і «брехун». І це не випадково. З давніх часів стосунки «лікар – хворий» будувалися на принципі: «Не нашкодь!». Вважалося, що краще не давати пацієнтові повну інформацію про його здоров`я, оскільки хворий, не будучи фахівцем, може її неправильно тлумачити. Так і повелося, що роль пацієнта в лікувальному процесі зводилася більше до виконання ролі об`єкту медичних маніпуляцій, і його думкою, по суті, ніхто не цікавився. Лікарі лікували хворобу, а не хворого, тому вся їх увага була прикута до симптомів, органів, систем. Сама ж людина, як особа, залишалася за рамками інтересів лікарів.

У медичному середовищі широко циркулює термін «лікарська таємниця», під яким розуміється інформація про факт звернення по медичну допомогу, стан здоров`я громадянина, діагноз його захворювання і інші відомості, одержані при його обстеженні і лікуванні. При цьому деякі фахівці вважають, що відомості про своє захворювання пацієнтові знати зовсім не обов`язково. Більш того, і частина хворих з легкістю передають відповідальність за власне здоров`я на будь-якого - на державу, місцеву владу, медичного працівника - тільки не на себе. Їх кредо: «Менше знаєш – краще спиш».

У медичних вузах вже із студентської лави нерідко майбутнім фахівцям вдовблюється аксіома: «Пам`ятайте, що історію хвороби ви пишете для прокурора!» Можливо, частка істини в цьому і є. Тільки деколи лікарями вона розуміється буквально, що ніхто окрім правоохоронних органів права доступу до інформації про пацієнта не має, включаючи і самих хворих. Тому часто можна спостерігати ситуацію, коли історію власної хвороби пацієнт навіть погортати не має права. А якщо ж він раптом захоче зробити копію своєї медичної документації, то це лікарями розглядається як пряме посягання на «їх таємницю». Коли родичі померлого в лікувальній установі все ж таки цікавляться ходом обстеження і лікування близької людини і бажають одержати зведення про думку лікарів і їх маніпуляціях, то на медичну інформацію нерідко накладається повне «табу». При цьому перед родичами на їх шляху до істини встає стільки перешкод, що коли медична документація все ж таки дійде до їх рук, то там інформація про пацієнта і дії медпрацівників корінним чином міняє свій первинний зміст. Нерідко в таких випадках виявляється, що причиною летального результату або серйозних ускладнень у хворого стають дії (або бездіяльність) родичів або самого пацієнта, а лікарі «зробили все що могли».

Деякими медичними фахівцями лікарська таємниця трактується як інформація про хворого для «внутрішнього», тобто виключно корпоративного використання. Патерналістський (тобто батьківський) підхід, поширений в медичній галузі, сформував і порочну систему, коли існує явний перекіс відносин в системі «лікар – хворий» у бік домінування інтересів фахівців. Тому ми і маємо систему охорони здоров`я, де інтереси галузі над усе, коли держава лише декларує «безкоштовність» медичної допомоги, виділяючи мізерні кошти на утримання майна і персоналу, забуваючи про головне, про потреби хворого – якісне лікування. Відсутність клієнтцентрованої медицини (тобто направленою на задоволення інтересів пацієнта) створило таку ситуацію, коли про права хворого ніхто не згадує.

У цивілізованому світі в багатьох країнах обов`язки пацієнтів затверджені законодавчо, створені спеціальні інститути омбудсменів (тобто уповноважених) по захисту прав хворої людини. У нашій же країні який рік десь на полицях Верховної Ради порошаться аналогічні законопроекти, до розгляду яких «не доходять руки» народних обранців. Хоча Україна ратифікувала багато міжнародних документів з прав людини, дійсність свідчить, що їх дотримання в нашій країні ще далеко від цивілізованих норм.

У статті 25 Загальної Декларації прав людини, прийнятої в 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН, чітко прописана вимога: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний відхід і необхідне соціальне обслуговування, який потрібний для підтримки здоров`я і благополуччя її самої і її сім`ї». І ми бачимо, що якість медичної допомоги населенню є одним з індикаторів життєвого рівня громадян в цивілізованих країнах.

Серйозним поштовхом до пильнішої уваги до прав хворої людини стала Європейська нарада з прав пацієнтів, яка відбулася в 1994 році в Амстердамі, де була прийнята Європейська Декларація про політику в галузі дотримання прав пацієнтів в Європі. Закладені на цій нараді принципи визначають правове положення пацієнта (повага до прав людини і людських цінностей в охороні здоров`я, інформація про медичну допомогу і як нею краще скористатися, інформована згода, конфіденційність і ін.), служать орієнтиром для країн, які приводять власне законодавство у відповідність з європейськими стандартами.

Вже багато європейських країн прийняли закони про права пацієнтів: Фінляндія (1992), Нідерланди (1995), Литва (1996), Ісландія (1997), Данія (1998), Норвегія (2000) та ін. Проблема України не тільки (і не стільки) в приведенні власного законодавства до європейських стандартів. Навіть якщо і буде прийнятий у нас закон про права пацієнтів, то виникнуть реальні труднощі з реалізацією його принципів в галузі, що перебуває в системній кризі, так і не пройшла структурно-функціональної трансформації, не адаптованої до соціально-економічних реалій, що змінилися. Але це не означає, що відносини, що виникають при наданні медичних послуг, не повинні мати спеціального, окремого правового регулювання.

В Україні вже всім стало очевидним, що без реальних змін в медичній галузі, направлених на реалізацію інтересів в системі охорони здоров`я не тільки громадян, але і працюючих в ній фахівців, не може бути побудоване цивілізоване суспільство. І якщо наша країна прагне стати демократичною, правовою державою, повноправним членом Європейського співтовариства, то їй глибоких змін в діяльності галузі не оминути. І вже зараз стали з`являтися перші ознаки того, що «процес пішов», що проблему захисту прав хворої людини влада і суспільство починають помічати і реагувати на неї.

У січні цього року міністерство охорони здоров`я України заснувало міжвідомчу групу по розробці механізмів забезпечення захисту прав пацієнтів в установах охорони здоров`я. До складу робочої групи включені як чиновники галузевого міністерства, так і представники медичної громадськості. Це свідчить, що питаннями дотримання прав хворої людини в лікувальних установах вже змушене займатися вище медичне керівництво.

Очевидно, що представники галузі, орієнтованої не на інтереси пацієнта, а на самозбереження власних інтересів, не можуть стати реальними і об`єктивними захисниками прав хворих людей. Як тут не пригадати відоме гасло: «Порятунок потопаючих – справа рук самих потопаючих». Тому лише силою суспільного руху, через лобіювання правозахисного законодавства можна реально сподіватися на зміни в медичній галузі.

У програмі «Ініціативи в галузі охорони здоров`я», розробленій міжнародним фондом «Відродження», передбачено впровадження цілісної моделі захисту прав пацієнтів. Зараз за підтримки фонду в чотирьох регіонах України (Луганськ, Вінниця, Сімферополь, Львів) розгортається пілотний проект, направлений на створення сприятливих умов для формування системи захисту прав і безпеки пацієнтів, співпраці в цьому напрямку між правозахисними організаціями, медичною громадськістю і органами влади. В рамках цього проекту в регіонах створені юридичні департаменти захисту прав пацієнтів. Наприклад, вже в перший місяць діяльності департаменту захисту прав пацієнтів в Луганській області, організованого при добродійному фонді ім. Ю.А.Єненка, по медико-юридичну допомогу звернулися понад два десятки хворих людей і їх родичів.

Характер звернень пацієнтів до департаменту досить різноманітний. Громадяни цікавляться можливістю відмови від «обов`язкових» щеплень, копіювання своєї історії хвороби або амбулаторної карти при протидії з боку медичних працівників. Особливо багато питань у пацієнтів виникає щодо законності «добровільних» грошових зборів і якості медичної допомоги в лікувальних установах. Родичів померлих пацієнтів цікавлять питання доступу до медичної інформації про обстеження і лікування хворих. Юристами департаменту виявляється консультативна допомога при оформленні документів для звернення громадян до установ територіальних органів галузевого і державного управління, до судів і правоохоронних органів.

28 січня в Луганському прес-клубі відбулася прес-конференція співробітників департаменту захисту прав пацієнтів в Луганській області, на яку були запрошені місцеві засоби масової інформації, правозахисні, медичні і пацієнтські громадські організації, представники галузевого управління. На зустрічі була проведена презентація проекту «Формування системи захисту прав і безпеки пацієнтів на Сході України», підведені перші підсумки департаменту захисту прав пацієнтів в регіоні.

Останнім часом все частіше в нашій країні говорять про права людини. Це природно, тому що попередня історія українського суспільства, що успадкувало тоталітарні традиції, не цінувала не тільки права громадян, але і їхні власні життя. У центрі суспільних відносин тоді домінували інтереси державних інститутів. Тим часом цивілізовані країни давно вже зробили свій вибір у бік верховенства прав людини. Розуміння того, що здоров`я і життя будь-якої людини є вищою суспільною цінністю, дало імпульс процесу в цивілізованих країнах до формування захисту прав громадян в медичній сфері. Україна почала робити свої перші кроки в цьому напрямку. Тому з`являється надія, що європейські цінності стануть і нашим орієнтиром в подальшому розвитку.

Олег Перетяка, Луганська область