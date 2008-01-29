Показ фільму Ендрю Нікола «Збройний барон»

Кіно-клуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують 30 січня о 18:30 на захід в рамках глобальної кампанії «Зброю під контроль!» (Control Arms). Відбудеться - показ фільму Ендрю Нікола за участю Ніколаса Кейджа та Джареда Лето «Збройний барон», відкрита дискусія за участи Голови Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергія Згурця.

Фільм отримав високу оцінку від правозахисної організації Amnesty International за висвітлення теми торгівлі зброєю міжнародною військовою промисловістю. Зірка стрічки – актор Ніколас Кейдж після зйомок став активістом кампанії «Зброю під контроль!».

ВХІД ВІЛЬНИЙ. вул. Набережно-Хрещатицька 27, кімната 13