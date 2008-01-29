На 5 каналі почалися ”чистки”?

Журналіста Єгора Соболєва відсторонено від ведення щоденної вечірньої інформаційно-аналітичної програми "Час" на 5 каналі. Про це Соболєву повідомив шеф-редактор 5 каналу Олександр Народецький, повідомляє ІМІ. Соболєв очолює журналістську ініціативу "Не продаємося", яка має на меті боротьбу з замовними матеріалами на українському телебаченні.

Водночас, за інформацією джерел "Української правди", усунення Соболєва пов’язане з його конфліктом з Петром Порошенком, який триває з червня. Так, за словами співрозмовника, спочатку Соболєва просили не висвітлювати у своїй програмі процес формування блоку НУ-НС, а після виборів – скандальні теми виділення київської землі, з чим Соболєв не погоджувався.

Під час виборчої кампанії, за даними джерела, Соболєву також пропонували піти у відпустку. Співрозмовник також підтвердив, що про звільнення журналісту повідомив Народецький, запропонувавши разом з тим обрати, чим він буде займатися на каналі замість програми "Час".

Cам Єгор Соболєв підтвердив «Телекритиці», що програму «Час», автором і ведучим якої він був, закрито, а його фактично відсторонено від роботи.

«Ще 2007 року була ціла низка дискусій щодо того, як висвітлюються події в програмі «Час». Декілька разів висловлювалося незадоволення щодо висвітлення окремої позиції «Правиці» у блоці «НУ-НС», наступна гаряча дискусія розгорілася з приводу звільнення Ігоря Слісаренка, про що я повідомив в ефірі. Потім, під час виборчої кампанії, Петро Порошенко (як відомо, Петро Порошенко є акціонером 5 каналу) не хотів, щоб ми давали повідомлення спостерігачів про підкуп виборців блоком Литвина. Ще акціонери захотіли, щоб про події в Києві розповідала тільки програма «Київський час». Ми виступили проти, оскільки в столиці відбуваються події загальнодержавного масштабу. Як ми не могли звернути увагу на розкрадання землі в Києві?», - каже Єгор Соболєв.

«Після дискусій із Петром Порошенком ми не завжди доходили згоди, а після чергової розмови (про Леоніда Черновецького), він мені сказав, що мені варто шукати нову роботу. Тому в принципі я давно був готовий до того, що мене звільнять. Але ж не ціною закриття програми «Час», яка була найрейтинговішою програмою 5 каналу, незалежно від того, хто її вів! Це проти всіх законів бізнесу. Прибутки пропорційно залежать від довіри глядачів. А тут запрацювала інша логіка», - каже Єгор Соболєв. Він переконаний, що програма «Час» виходила відповідно до журналістських стандартів.

Єгор Соболєв повідомив, що наразі він «відкритий до будь-яких чесних пропозицій, тому що впевнений, що є ще канали, які працюють чесно».

Коментаря Петра Порошенка наразі немає, оскільки він перебуває за межами Києва.

Програма «Час» в оновленому «авторському» форматі виходила на 5 каналі з 21.00 до 21.45 із січня 2007 року. Її ведучими були Єгор Соболєв та Святослав Цеголко.