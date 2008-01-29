Замовником осквернення київської синагоги був москвич?

У ніч з 25 на 26 січня цього року Службою Безпеки України не допущено скоєння акту вандалізму стосовно синагоги на Подолі у Києві.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила керівник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ОСТАПЕНКО зазначила, що при спробі пошкодити релігійну споруду та нанести на її стіни написи був затриманий громадянин України.

За її словами, під час затримання порушник намагався чинити фізичний опір співробітникам СБУ. Вона додала, що оперативниками з’ясовано, що вказану протиправну спробу за грошову винагороду намагався здійснити громадянин без постійного місця проживання, який приїхав до столиці на заробітки.

М.ОСТАПЕНКО повідомила також, що після затримання на місці злочину зловмисник повідомив, що завдання нанести написи на культовій споруді він отримав від мешканця Москви, який надав йому знаряддя для вчинення злочину і пообіцяв заплатити 200 грн.

За її словами, у затриманого вилучено балончик з фарбою та листівки, частину з яких затриманий розкидав біля синагоги.

Вона також повідомила, що після завершення перевірки отримані матеріали в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України були передані для прийняття відповідного процесуального рішення до органів внутрішніх справ за належністю. Подільський райсуд, розглянувши матеріали, постановив притягнути затриманого до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на 3 доби.

М.ОСТАПЕНКО підкреслила, що спеціальний підрозділ СБУ по боротьбі з ксенофобією встановлює замовників та організаторів цієї акції.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 25 на 26 січня ц.р. співробітниками Служби безпеки України при спробі нанести на стіни синагоги на Подолі написи принизливого характеру стосовно єврейського народу був затриманий громадянин України.