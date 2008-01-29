Мінприроди приховало від журналістів свою міжнародну ганьбу

В Україні порушення екологічних прав - зокрема, права на доступ до екологічної інформації, громадської участі у прийнятті владних рішень та доступу до правосуддя з питань довкілля - набули системного характеру.

Про це йдеться у відкритому зверненні групи природоохоронних та правозахисних громадських організацій до української влади з приводу незадовільного виконання в Україні положень Оргуської конвенції.

Причинами такої ситуації автори листа називають невідповідність багатьох нормативно-правових актів України міжнародним стандартам, зокрема – Оргуській конвенції, і незадовільну практику правозастосування.

"Хоча від моменту ратифікації Верховною Радою (1999 р.) Конвенція стала частиною національного законодавства України, її положення належним чином не виконуються”, - заявляють представники громадських організацій.

Зокрема, за їх інформацією, національні доповіді про стан навколишнього середовища за 2005 та 2006 роки відсутні, тоді як щорічний розгляд таких доповідей Верховною Радою, їх опублікування окремим виданням та розміщення в інтернеті є вимогою закону "Про охорону навколишнього природного середовища".

Також, як заявляють автори листа, досі практично нічого не зроблено для створення мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, хоча вона згідно із національним законодавством повинна була запрацювати ще у 2005 році.

Крім того, за інформацією представників громадськості, в процесі імплементації конвенції зміни було внесено лише до чотирьох законів: "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологічну експертизу", "Про місцеве самоврядування в Україні" та до Кодексу України про адміністративні правопорушення. До інших законів, які потребували приведення у відповідність до конвенції зміни досі не внесено.

“Варто зазначити, що Другою нарадою Сторін Оргуської конвенції у Алмати (2005 р.) Україну разом з Казахстаном та Туркменістаном було визнано сторонами, що не дотримуються Конвенції. Натомість керівництво попередніх урядів та Мінприроди приховує від громадськості критичні висновки ЄЕК ООН та наради Сторін Оргуської конвенції щодо України - їх не було оприлюднено у жодному офіційному ЗМІ”, - відзначають автори листа.

Напередодні Третьої наради Сторін Оргуської конвенції у Ризі, яка відбудеться у червні 2008 року, представники громадських організацій просять привести українське законодавство та практику у відповідність до положень конвенції.

*** Конвенцію "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" (Оргуську конвенцію) було прийнято в рамках процесу "Довкілля для Європи", націленого на майбутнє співробітництво країн Європейського регіону у сферах збереження довкілля, становлення демократії та сталого розвитку. Україна підписала конвенцію у 1998 році і ратифікувала у 1999 році.