Студенти просять Ющенка зробити 29 січня Днем героїв

Українська асоціація студентського самоврядування звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з ініціативою встановити в Україні державне свято – День героїв, яке б щорічно відзначалося 29 січня, в день подвигу Героїв Крут.

Про це йдеться у листі, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

“Подія, що набула особливого значення в свідомості багатьох завдяки героїзму трьох сотень українських юнаків, які загинули біля Крут 29 січня 1918 року, стоячи на смерть проти кількатисячного ворожого війська на захист Української Народної Республіки, досі не вшановується на загальнодержавному рівні як щорічна дата. Це породжує побоювання про можливість викреслення цієї дати із системи заходів патріотичного виховання молоді (при зміні Президента або прем’єр-міністра)”, - говориться в тексті листа.

Студентські організації України, зокрема Українська асоціація студентського самоврядування, Всеукраїнська рада студентів, Студентське братство, Асоціація правозахисних організаторів студентів та Українська студентська спілка вже зверталися до Президента України з такою пропозицією наприкінці 2006 року, однак ця ініціатива не була врахована.

УАСС висловлює сподівання, що “90-та річниця безсмертного подвигу юних студентів, що захищали українську державність, поклавши на її вівтар найцінніше – власне життя, стане роком увіковічення цієї події в історії української держави”.