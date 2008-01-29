В столиці по-звірячому вбили вихідця з Конго

В неділю, 27 січня, в Шевченківському районі Києва невідомі жорстоко вбили 18-річного громадянина республіки Конго, повідомляє щоденна ранкова газета 15 хвилин.

Представник київської міліції Володимир Поліщук повідомив, що хлопця знайшли на вулиці Салютній, 8 в районі станції метро Нивки. Помер він в лікарні.

За словами Поліщука, конголезець отримав важкі тілесні ушкодження - йому нанесли 15 ножових поранень в голову, груди і спину. Слідство опрацьовує чотири основні версії події. Перша - вбивство на грунті расової дискримінації, друга - з метою пограбування, третя - на побутовому грунті. Силовики також не виключають, що у загиблого «були проблеми правового характеру».

Поліщук відзначив, що громадянин республіки Конго проживав в столиці близько року, а в грудні 2007 отримав офіційний статус біженця. На вигляд він був пристойно одягнений, але офіційно ніде не працював і не вчився, а існував на грошову допомогу, що виділяється ООН для біженців. Проживав конголезець недалеко від місця події на квартирі, яку він знімав разом із трьома вихідцями з Африки.

За останній час в Києві почастішали напади на представників інших національностей - з початку року це вже третій випадок. Два тижні тому, 16 січня, столична міліція за гарячими слідами затримала двох студентів, що побили 23-річного громадянина африканської республіки Кот-д’Івуар. Раніше в центрі столиці був побитий темношкірий баскетболіст БК Київ, громадянин США Маркус Фейсон. Постраждалий баскетболіст в правоохоронні органи заяву не направляв, зловмисники не затримані.