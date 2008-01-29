Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного фонду «Відродження» проводить конкурс на участь у Курсі для тренерів з прав людини

Очна частина Курсу охопить 14 днів і відбуватиметься шляхом організації двох 7-денних тренінгів. Орієнтовні дати першого тренінгу: 28 лютого - 5 березня 2008 року. Другий тренінг планується на кінець березня – початок квітня 2008 року.

До участі у конкурсі запрошуються активісти, які працюють у сфері захисту прав людини та мають мотивацію організовувати й проводити навчальні програми з прав людини. Бажано, щоб учасники конкурсу вже мали досвід викладацької діяльності, досвід участі в організації навчальних заходів та програм з прав людини або суміжних тем.

У рамках курсу, його учасники отримають спеціальну підготовку щодо того, як організувати та провести школу з прав людини з використанням порад, розроблених Норвезьким Гельсінським Комітетом. Учасники курсу зможуть підвищити свій рівень знань і умінь у сфері навчання правам людини, обстоювання демократичних цінностей та захисту прав людини.

Навчальним курсом для тренерів з прав людини розпочнеться програма навчання правам людини в Україні. В рамках цієї програми протягом 2008 року відбудуться школи для молодих людей, які мають зацікавленість у співпраці з недержавними правозахисними організаціями та школи для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Точні дані про місце проведення першого тренінгу в рамках курсу будуть повідомлені пізніше. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників тренінгу, витрати на проїзд до місця проведення тренінгу й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном).

Для участі у курсі необхідно подати заявку та своє резюме (автобіографію). Формування групи учасників курсу відбуватиметься шляхом організації та проведення конкурсу.

Документи на участь у конкурсі надсилати поштою за адресою: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 36, кім. 309 або електронною поштою на адресу: uhr2008@gmail.com.

Кінцева дата подачі документів для участі у конкурсі: 15 лютого 2008 року.

Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати не пізніше 18 лютого 2008 року.

Контакти для отримання додаткової інформації:

Телефон/факс: 8 04622 77 41 10;

Телефон моб.: +38 050 9219967

E-mail: uhr2008@gmail.com

Контактна особа: Сергій Буров