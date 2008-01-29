Ніхто не знає, коли виберуть суддю Європейського суду від України

Члени постійної делегації Верховної Ради України у Парламентські Асамблеї Ради Європи не можуть спрогнозувати, коли буде вирішено питання щодо обрання нового судді від України в Європейському суді з прав людини.

Зокрема, сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо термінів вирішення цього питання народний депутат, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО зазначив, що це питання обговорювалося українською делегацією з президентом ПАРЄ.

Він нагадав, що попередня влада подала список з трьох кандидатів на посади суддів, однак один кандидат взяв самовідвід. З приходом нової влади був направлений новий список кандидатів на цю посаду. «Не зважаючи на те, що Українська держава направила другий список ПАРЄ до цього ставиться поки що з застереженням», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО пояснив це тим, що в ПАРЄ вважають існування двох списків політичною проблемою і поки не можуть ухвалювати жодного рішення. Він нагадав, що перший список не може бути відкликаний Україною, оскільки це суперечить процедурним нормам. При цьому, за його словами, не встановлено, що подання другого списку є незаконним.

У свою чергу народний депутат, член фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ зазначив, що Україна порушила норми подання кандидатів. Зокрема, за його словами, у зв’язку з самовідводом одного з кандидатів на посаду судді було запропоновано Україні внести ще одну кандидатуру. При цьому зазначив він, Україна подала новий список кандидатів.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, список кандидатів може бути замінений тільки у виняткових випадках, але рішення «про винятковість» має приймати Асамблея. «Тому, коли буде вирішено це питання, залежить від того, коли Українська держава повернеться до дотримання встановлений правил», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.