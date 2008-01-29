Севастопольські міліціонери займалися квартирними махінаціями

Прокуратура Севастополя за матеріалами управління СБУ в Севастополі порушила кримінальну справу стосовно двох жителів міста (1974 і 1979 рр. народження) і трьох співробітників Нахімовського райвідділу міліції, що займалися квартирними махінаціями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі прокуратури з посиланням на дані заступника прокурора міста Ігоря ПІЛАТА, встановлено, що в жовтні 2007 року шахраї, вступивши в змову з працівниками міліції, обдурили самотнього севастопольського пенсіонера, схильного до зловживання алкоголем, і заволоділи його квартирою вартістю близько 50 тис. дол. При цьому, за інформацією І.ПІЛАТА, «роль співробітників міліції простежується на кожному етапі реалізації злочинного плану».

Як додали в прес-центрі, зловмисники майже два місяці утримували потерпілого проти його волі в недобудованому будинку в селі Верхньосадове. Його син звертався в органи внутрішніх справ із заявою про зникнення батька, але замішані в злочині міліціонери, достовірно знаючи про те, де знаходиться зникла людина, перешкоджали його розшуку.

За повідомленням І.ПІЛАТА, значна робота за цим фактом проведена слідчо-оперативною групою, до складу якої увійшли працівники прокуратури, СБУ і служби внутрішньої безпеки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

Обом зловмисникам інкримінується шахрайство в особливо великих розмірах (частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст. 146 КК України) і використання свідомо підробних документів (ч.3 ст.358 КК України). Вони можуть понести покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Співробітники міліції, замішані в злочині, обіймали різні посади, зокрема й керівні. Вони звинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 364 КК - зловживання владою і службовим становищем, який також карається позбавленням волі на строк до 12 років. Правоохоронці затримані.

Як також повідомили в прокуратурі, у зв`язку з тим, що за останні кілька місяців у прокуратуру та СБУ «часто надходила інформація про подібні махінації, а потерпілі скаржилися на відсутність належної реакції з боку міліції, слідчо-оперативна група проводить перевірки за цими фактами. Ймовірно, до багатьох з них причетні вказані злочинці. Зокрема, вже відомо, що внаслідок шахрайських дій зловмисників житель Нахімовського району позбувся трикімнатної квартири, через що його неповнолітні сини опинилися в дитячому будинку».