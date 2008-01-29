Ющенко завів Ахметова і Фірташа під крило своєї дочки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом (№ 61/2008) затвердив склад Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину», яка була утворена також президентським указом (№ 1238) 19 грудня 2007 року, і яку очолює дочка Президента Віталіна ЮЩЕНКО.

Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, до складу Національної ради з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» увійшли її голова Віталіна ЮЩЕНКО; перший заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента України у Кабінеті міністрів України, заступник голови Національної ради Олександр ШЛАПАК; завідувач відділу Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Олександр КУЛИК; керівник Головної служби організаційного забезпечення Секретаріату Президента України, секретар Національної ради Світлана РЕВА; перший заступник міністра праці та соціальної політики Павло РОЗЕНКО.

Водночас, за згодою до Наглядової ради за президентським указом увійшли народні депутати України, підприємці та члени уряду, зокрема: депутат Рінат АХМЕТОВ, президент ЗАТ комерційного банку «ПриватБанк» Геннадій БОГОЛЮБОВ, депутат В’ячеслав БОГУСЛАЄВ, голова правління – генеральний директор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» Володимир БОЙКО, депутат Олександр БУРЯК, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, депутат Таріел ВАСАДЗЕ, депутат Костянтин ЖЕВАГО, президент корпорації «Столиця» Валентин ІСАК, депутат Леонід КЛІМОВ, депутат Сергій КЛЮЄВ, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, депутат Іван КУРОВСЬКИЙ, депутат Нвєр МХІТАРЯН, президент ЗАТ «Смарт-Холдинг» Вадим НОВИНСЬКИЙ, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова ради директорів, генеральний директор компанії «XXI століття» Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, голова наглядової ради благодійної організації «Благодійний фонд Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні» Віктор ПІНЧУК, депутат Володимир ПОЛЯЧЕНКО, генеральний директор ЗАТ «Укрпромінвест» Олексій ПОРОШЕНКО, генеральний директор – голова правління ЗАТ «Донецьксталь» – металургійний завод» Олександр РИЖЕНКОВ, депутат Дмитро СВЯТАШ, голова Ради директорів Корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» Сергій ТАРУТА, депутат Віктор ТОПОЛОВ, депутат Олександр ФЕЛЬДМАН, голова ради директорів «Group DF» Дмитро ФІРТАШ, голова спостережної ради ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» Едуард ШИФРІН, депутат Микола ЯНКОВСЬКИЙ, член спостережної ради акціонерного комерційного інноваційного банку «УкрСиббанк» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.