На Вінниччині піймали п`ятьох малолітніх вандалів

В м. Могилів-Подільський Вінницької області співробітники міліції затримала п`ятьох підлітків, які підозрюються у нарузі 24 могил.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України у Вінницькій області, 28 січня до міліції звернулась директор ритуальної служби з заявою про те, що на місцевому кладовищі розтрощено багато могил. Виїхавши на місце, правоохоронці нарахували 24 розбиті пам’ятники. Вжитими оперативно-розшуковими заходами, в цей же день були встановлені особи, які підозрюються в скоєнні злочину. Ними виявились п’ять підлітків: двом по 14, трьом - по 17 років. Один з них наразі перебуває під слідством за шахрайство та грабіж.

За інформацією начальника карного розшуку Могилів-Подільського РВ УМВС Юрія ЛЕВИЦЬКОГО, напередодні, підлітки розважались спочатку в залі ігрових автоматів. Згодом поїхали на таксі до магазину, де купили горілки. Розпити спиртне вони вирішили на кладовищі. Після розпиття спиртного молоді люди почали трощити могили.

За фактом вандалізму на кладовищі порушено кримінальну справу за ст. 297 кримінального Кодексу України (наруга над могилою). За законом за такий злочин передбачено до 3-х років позбавлення волі.