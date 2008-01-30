Яценюк хоче створити державний реєстр депортованих

Україні необхідне законодавче забезпечення процесів облаштування депортованих, наголошує Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, у вівторок увечері в ефірі Чорноморської ТРК А.ЯЦЕНЮК нагадав, що сьогодні є лише державна програма облаштування депортованих громадян, проте немає закону, що стосується забезпечення процесів облаштування.

Тому А.ЯЦЕНЮК вважає за необхідне юридично визначити поняття «депортовані», створити державний реєстр усіх депортованих, визначити форми цього держреєстру (у тому числі і їх фінансово-майновий стан).

Крім того, відзначив Голова ВР, необхідний чіткий підхід до визначення громадян, які претендують на одержання землі.

При цьому він не бачить проблеми, якщо сьогодні піти шляхом так званого соціального житла і таким чином вирішити проблему депортованих. «Адже при виділенні просто ділянки у мене виникає питання: ці люди звідкись переїхали - за що вони збудують будинок, за що вони житимуть, де вони працюватимуть, до якої школи вони ходитимуть, де вони одержуватимуть медичну допомогу? Адже не можна просто сказати, що ми видали земельну ділянку - і ми вирішили проблему. Та ні, ми створили проблему, а не вирішили», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова парламенту наголосив, що чекає від кримської влади чіткої пропозиції, як на законодавчому рівні вирішити весь цей блок проблем. Зі свого боку він «готовий бути тією людиною, яка у Верховній Раді України просуватиме ці ідеї».