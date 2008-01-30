В Одесі з пологового будинку викрали дитину

Керівництву Одеського обласного управління охорони здоров`я і медицини катастроф належить відзвітувати перед прокуратурою Одеської області, яких заходів буде вжито для запобігання викраданням дітей в пологових будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник начальника Управління МВС в області Олексій ХЛЄВНОЙ, інформуючи журналістів про попередні підсумки розслідування факту викрадання 4-денного немовляти з одеського пологового будинку.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня в одному з пологових будинків Одеси невідома жінка в медичному спецодягу забрала у матері немовля нібито для того, щоб зробити йому масаж. Після чого зникла в невідомому напрямі. Працівники міліції встановили прикмети невідомої. В Одесі і області терміново був введений план «Перехват». Інформація про цю подію і прикмети викрадачки були негайно поширені через засоби масової інформації. Того ж дня увечері в Іллічівську, що за декілька кілометрів від Одеси, працівники міліції затримали викрадачку. Нею опинилася мешканка міста, 1983 року народження. Жінка звернулася в місцевий пологовий будинок по медичну допомогу, пояснивши лікарям, що вона нібито кілька годин тому народила немовля. Проте зовнішній вигляд і стан здоров`я малюка і «матері» відразу викликали сумніви у медиків, тому вони негайно повідомили про це в чергову частину міської міліції. Правоохоронці повернули хлопчика матері.

За словами О.ХЛЄВНОГО, встановлено, що затримана 25-річна мешканка Іллічівська не може мати дітей. Вона наперед готувалася до викрадання малюка, причому вибирала хлопчика.

У зв`язку з цим О.ХЛЄВНОЙ нагадав, що ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України («незаконне позбавлення волі або викрадання людини») передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк до 5 років.

За його словами, стан здоров`я 4-добової дитини, яку міліція повернула 23-річній породіллі, нормальний, не викликає побоювань медиків. Проте не можна миритися зі встановленим фактом, що «проникнути в пологовий будинок 25-річній мешканці сусіднього Іллічівська не склало ніяких труднощів, оскільки охорона була відсутня. Жінка безперешкодно винесла малюка через чорний хід медичного закладу».

Керівник кримінальної міліції області відзначив, що у керівництва пологового будинку «будуть проблеми кримінального порядку по звинуваченню в халатності. Думаю, що прокуратура в рамках розслідування цієї справи визначатиметься з функціональними обов`язками тих лікарів, які допустили викрадення дитини».