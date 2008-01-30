Польща спрощує умови працевлаштування для українців

Польща спрощує тимчасове працевлаштування для українців, білорусів і росіян. З першого лютого східні сусіди зможуть працювати у Польщі шість місяців в межах одного року без будь-якого дозволу на працю. Про це передає Німецька хвиля з посиланням на польське міністерство праці. Дотепер громадяни сусідніх країн мусили залишати Польщу після трьох місяців і могли влаштуватися на роботу після тримісячної перерви. Тепер польському роботодавцеві достатньо поінформувати відповідні інстанції про намір взяти на роботу іноземця.