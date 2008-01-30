Суд зробив паузу у справі про оренду центру болгарської культури

Господарський суд Одеської області припинив розгляд позову обласних властей до Асоціації болгар України, в якому містилася вимога розірвати охоронний договір про оренду будівлі Всеукраїнського центру болгарської культури.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами директора Центру болгарської культури Дмитра ТЕРЗІ, «тимчасовий передих дасть місцевим і державним властям можливість ухвалити рішення, що задовольняє обидві сторони». Керівництво Асоціації болгар України і обласні власті зможуть «провести серію консультацій» для визначення орендної плати за будівлю загальною площею 1,2 тис. кв. м в центрі Одеси».

Юрисконсульт Асоціації болгар України Віталій ПЄТКОВ додав, що громадська організація, яку намагалися позбавити будівлі, готова щомісячно платити 9 тис. грн. за оренду приміщення колишнього кінотеатру, в реставрацію якого в минулі роки вкладено близько 50 тис. дол., виділених урядом Болгарії і спонсорами.

Як повідомлялося, 28 січня Генеральний консул Республіки Болгарія в Одесі Георгій ПРОДАНОВ заявив, що наміри одеських властей «відібрати будівлю, в якій знаходиться культурний осередок болгар України, викликає тривогу і стурбованість болгарського уряду». Він зазначив, що прем`єр-міністр Болгарії Сергій СТАНІШЕВ торкнувся цієї теми в телефонній бесіді з главою українського уряду Юлією ТИМОШЕНКО.

«Асоціація болгар України є мостом у відносинах між Болгарією і Україною, - зазначив Г.ПРОДАНОВ, - цим і викликана зацікавленість болгарського уряду і болгарської громадськості у вирішенні конфлікту. Саме з огляду на те, що центр грає істотну культурну роль, він повинен продовжувати свою діяльність».