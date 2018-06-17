Смерть в ізоляторі

- Навіть дорослі не витримують тих знущань, які перенесла наша дитина, знаходячись в ізоляторі тимчасового утримання (ІТТ) міста Саки, - говорять убиті горем мати і батько підлітка.

Але вибити з Віталіка "явку з повинною" міліціонерам так і не вдалося. Син помер, але не визнав себе винним в тому злочині, який на нього намагалися повісити, - згвалтування чотирирічної дівчинки...

"Ми не пред`являтимемо претензій, якщо ви дасте грошей на... лікування дочки"

Біля під`їзду будинку, де живуть Бучковські, ростуть берізки. Щоб це дерево прижилося в жаркому кримському кліматі, треба добре постаратися.

- Це ми з сином посадили їх, - говорить батько загиблого підлітка Віктор Бучковський. - Лавку, на якій бабусі люблять сидіти, Віталік сам полагодив - знайшов дошки на будівництві, відмив їх, пофарбував...

У кімнаті сина батьки залишили все так, як було при ньому: комп`ютер, диски, гітара, синтезатор, на стіні - плакати улюбленого співака Віктора Цоя і групи "Арія". На дивані, шафах - величезна кількість м`яких іграшок. Про те, що їх господаря вже немає в живих, нагадує тільки те, що стоять на столику фотографія Віталіка і чарка, накрита скориночкою хліба. Улюблений собака підлітка Сильва, немов розуміючи, що буде нелегка розмова, тихо лягає на диван.

- Він від Віталіка ні на крок не відходив, - витирає сльози мама хлопчика Лариса. - А коли тут стояла труна з його тілом, лягла під ним і не зрушилася з місця, поки не понесли сина на кладовище.

Коли почалася чорна смуга в житті їхньої сім`ї, Бучковські пам`ятають точно.

- 24 червня 2006 року на вулиці Виноградній до мене підійшов чоловік, - розповідає Віктор, - я навіть не знав його прізвища. Як з`ясувалося пізніше, це був батько чотирилітньої Каті (ім`я змінене. - Авт.). Він і його дружина - громадяни Росії, ніде не працюють, випивають, живуть в будинку навпроти. Їхні діти - син років восьми Жора (ім`я змінене. - Авт.) і дочка, як правило, грають самі на вулиці або в під`їзді. І ось чоловік говорить: ви знаєте, що ваш Віталік чи то намагався, чи то згвалтував Катю? Коли, питаю, і де це відбулося?! Він відповідає, що на початку літа, в будиночку у дворі. Бути такого не може, обурююся, тому що двері в цьому будиночку - напівзруйнованому кіоску - я власноручно забив ще в травні, оскільки там збиралися бомжі, підлітки бігали туди курити.І тоді батько Каті заявляє: ми, мовляв, ніяких претензій до вас пред`являти не будемо, якщо ви дасте гроші на... лікування дочки. Я відмовився навідріз. Але він знову: якщо грошей нам дасте, то заяву писати не будемо. На цьому розмова у нас і закінчилася...

Треба сказати, що покинутий кіоск, про який ішла мова, знаходиться у всіх на виду, місце жваве - поряд зупинка міжміських маршрутів, лавка, на якій люблять поговорити про життя місцеві старенькі. Якби щось сталося, непоміченим це не залишиться.

- 7 липня Віталік був на роботі, він влаштувався різноробочим на стадіон на літо, щоб не тинятися без діла, - згадує Віктор. - Годині о четвертій дня я йду по дорозі, яка веде до стадіону, і зустрічаюся з батьком Каті. І знову він мені говорить: мовляв, Катю водили на квартиру і там гвалтували. Віталік, питаю, там був? Ні, говорить, Вовка водив. Які тоді претензії до мого сина?! На тому і розішлися.

Вова - другий хлопчик, який проходив у цій кримінальній справі. Але, оскільки йому було 13 років і він не міг нести відповідальність за скоєне, правоохоронці узялися за Бучковського-молодшого.

- 18 липня я дізналася про те, що кілька днів тому батьки Каті написали заяву в міліцію, - говорить Віктор. - Мені подзвонив наш дільничний Сергій Гудим, який живе в нашому будинку. Він сказав, що треба зустрітися, оскільки є заява, вже все доведено, зібрані свідчення. До речі, в заяві вказано, що згвалтування відбулося на початку червня.

- Тобто батьки дівчинки пригадали про це через півтора місяці після того?

- Так. Коли я сказав синові, що є така заява, той відразу відповів: тату, я цього не робив.

- Експертиза довела факт згвалтування?

- Ні, експертизи ще не було, але ми були настільки приголомшені, що не подумали про це. Перший допит Віталіка відбувався в машині. Син відразу сказав: "Я нічого не робив". Дільничний і оперуповноважений почали на дитину "тиснути". Дільничний говорить: "Що ти "морочишся", зараз "на підвал" відвеземо!" Каюся, я не витримав і став кричати на Віталіка. Ніколи собі цього не пробачу! Врешті-решт, син психонув і заявив: "Валіть усе на мене!".

Син підписав протокол первинного допиту... Це був перший і єдиний раз, коли він погодився з пред`явленим йому звинуваченням. А коли ми вийшли з машини, він сказав: "Тату, навіщо ти примусив мене повторювати за ними, я ж не робив цього..."

- Авторитет батька був для Віталіка незаперечний, - додає Лариса.

- Удома я знову спробував поговорити з сином, але він мені знову повторював: "Тату, я не робив цього". І до останнього дня стверджував це, - змахує сльозу Віктор.

"Пальці на нозі Віталіку спалили до кісток"

На 20 липня була призначена експертиза дівчинці, результати її сталі відомі 27 липня. Огляд гінеколога показав, що "легкі тілесні ушкодження, що не потягнули за собою короткочасного розладу здоров`я", були нанесені в період з кінця червня по початок липня. Невинність не порушена, можливо, були спроби згвалтування, не виключено, що якимсь тупим предметом. Зі свідчень другого підозрюваного, 13-річного Вови, стало також відомо, що дев`ятирічний брат Каті Жора пропонував за 50 копійок свою маленьку сестричку іншим дітям і підліткам і в квартирі у Вови намагався показати, як "це" робиться.

Після бесід з дільничним і оперуповноваженим у молодшого Бучковського вночі трапився нервовий зрив. Вранці батьки відвезли сина до терапевта і невропатолога. Лікарі направили його до Сімферополя в Строганівську психіатричну лікарню, про що адвокат повідомив слідчого Сакського райвідділу міліції Анжелу Гончарук, яка займалася цією справою.

- Не встигли ми з дружиною повернутися додому, як прийшов дільничний і повідомив, що слідчий ухвалила рішення... заарештувати Віталіка на три доби - нібито він може ухилитися від слідства, - згадує Віктор. - Але ж напередодні ми підписали всі папери, де було сказано, що не заперечуємо, щоб нашого сина допитали. Проте слідчий відправила хлопчика "у підвал" в Сакський ІТТ.

Лише вранці батьки дізналися, що в ту ніч в камері їх син був не один, з ним знаходилися ще двоє.

- Наступного дня слідчий Гончарук не дозволила мені як законному представникові сина бути присутнім на допиті, мовляв, я могла зірвати його, - розповідає Лариса. - Прокуратура теж відмовила нам в цьому. Думаю, слідчий не хотіла, щоб я побачила, в якому стані був Віталік після ночі, проведеної в "підвалі" ІТТ. Це тепер ми знаємо, що є закон, за яким наступного дня після затримання нам зобов`язані були надати побачення з дитиною.

- Адвокат повідомив мені, що вночі сусіди по камері намагалися вчинити над Віталіком насильство, але він не дався, вступив в бійку, - продовжує Віктор. - Адвокат попросив купити для сина мазь, нібито він натер ногу. А насправді сусіди по камері зробили йому так званий велосипед, коли шматочки паперу вставляють між пальцями ніг і підпалюють. Ще його в ту ніч сильно побили, експертиза потім підтвердила численні тілесні ушкодження...

- Тільки через прокуратуру ми добилися, щоб мене пустили в цей "підвал", коли пред`являли звинувачення, - говорить Лариса. - Малесенька кімната, сіро-блакитна стіна залита кров`ю! "Це кімната для допитів?" - уточнила я у Гончарук. Вона кивнула головою: так. Привели Віталіка: він голову не піднімає, мова у нього якась загальмована, а на нозі, бачу, суглоби обпалені до кісток! Слідчий зачитує звинувачення, потім питає: "Ти визнаєш свою провину?" Віталік якось дивно махнув головою. Адвокат повторює: "Віталік, ти зрозумів, що тебе запитали, ти визнаєш свою провину?" Син відповів: "Ні". На що Гончарук говорить: "Ось бачиш, який у тебе хороший слідчий, я ж могла написати, що ти все визнав. Ти ж розумієш, Віталік, зі мною треба дружити"...

"Більше 15 днів я тут не виживу, мене уб`ють..."

- На цей же день, 28 липня, був призначений суд для обрання Віталіку запобіжного заходу після трьох діб утримання під вартою, - продовжує Віктор Бучковський. - Слідчий зачитала звинувачення: серед білого дня, маючи злий намір, Віталій нібито схопив дівчинку за праву руку, затягнув в будиночок і вчинив насильство в збоченій формі. І на все про все пішло п`ять хвилин (!) - рівно стільки був відсутній старший брат Каті, який в цей час вийшов в магазин. "Допомогла" і рідна школа Віталіка, написали на нього таку характеристику! Так, старанним учнем син не був, конфліктував з деякими вчителями, але в основному через своє довге волосся. Постаралася і голова сільради, колишня вчителька місцевої школи, що дала характеристику наший сім`ї. Судячи з її слів, сім`я у нас настільки асоціальна, що нам всім місце у в`язниці.

Віктор Бучковський - у минулому професійний футболіст, що грав за багато кримських команд, у тому числі і за "Таврію". Уболівальники зі стажем добре його знають. Він закінчив Таврійський національний університет, зараз працює будівельником. Його дружина Лариса - підприємець. Їх старша дочка Вікторія закінчила з відзнакою Київський університет культури і мистецтв. Не судимі, не п`ють, ні в чому кримінальному не помічені, правда, запеклі громадські діячі-правдолюби. Можливо, тому і не злюбили їх деякі представники місцевих властей.

- Коли суддя надала слово Віталіку, який стояв, прикований наручниками до конвоїра, син не витримав і розплакався: "Товариш суддя, я не грав з цією дівчинкою, в цей час я був на роботі, опитаєте дітей у дворі, з нею грали інші. Прошу вас, розберіться, будь ласка!" - згадує Віктор Бучковський. - Я теж став просити суд вибрати як запобіжний захід підписку про невиїзд. Пообіцяв, що виконаємо всі вимоги слідства, не ховатимемося. Коли суд пішов на нараду, слідчий вийшла вперед і давай на нас кричати: для мене, мовляв, Карелін (у той час начальник Сакського міськвідділу міліції. - Авт.) не указ, не ходіть і не просіть його, у будь-якому випадку посаджу!

З дозволу слідчого я підсів на лаву до сина (слідчий, напевно, не думала, що він почне мені все розповідати). Віталік розповів про тюремний "велосипед" і про "гітару" (це коли папірець вставляють між пальцями рук і підпалюють, людина струшує полум`я, а виходить, немов на гітарі грає). Син розповів також, що йому робили "годівницю" - коли отримував їжу через віконце в дверях, його по руках били дверцями, "барабан" - били кулаками в груди. Я підняв футболку Віталіка, а там - суцільна гематома... Велів синові написати заяву в прокуратуру, але він категорично відмовився, а потім вимовив: "Я не хочу, щоб мене зробили... жінкою". Врешті-решт, заяву написав адвокат. А ще син сказав: "Більше 15 днів я тут не виживу, мене уб`ють". Ці слова чули слідчий, два конвоїри, адвокат. Я голосно запитав їх: "Ви чули, що дитина сказала?" На що слідчий відзначила: "А що, я повинна його в свій кабінет поселити або в камеру з євроремонтом?!"

Рівно через 15 днів - 13 серпня Віталій Бучковський помер в реанімації Сакської міської лікарні. 28 липня суддя так і не послухала прохання рідних і призначила підліткові запобіжний захід - утримання під вартою до суду. Справу, яка будувалася тільки на свідченнях чотирирічної дівчинки, забрали в Головне слідче управління до Сімферополя. Бачитися Бучковським з сином не дозволяли. Вони передавали Віталіку посилочки, які навряд чи до нього доходили. Це вже потім, після смерті сина, батьки дізналися, що їх дитина сиділа в двомісній камері з двома чоловіками, вже засудженими за вбивство і згвалтування. Що теж є грубим порушенням закону.

- Наш хлопчик утримувався на підлозі, як худобина, це в камері, де прохід - 80 сантиметрів! - обурюється Віктор. - Він спав напівсидячи, напівлежачи, як виходило, хоча мене всі намагалися переконати, що арештанти спали по черзі на нарах. Судово-медична експертиза показала, що за два з половиною тижні перебування в ІТТ Віталік захворів на пневмонію (це влітку!), гнійний бронхіт. Видно, його і до суду приводили з високою температурою...

14 серпня в 10.30 мені подзвонив на мобільний черговий з ІТТ, попросив приїхати і відразу кинув слухавку. Я навіть не встиг нічого запитати. Я, Лариса і її сестра Тетяна, а також наша дочка Віка тут же поїхали в ізолятор. Жінки залишилися в машині, а я пішов в будівлю. Піднявся на ганок, а там виконуючий обов`язки начальника ІТТ говорить мені: "Ваша дитина в морзі..." Я як уві сні повертаюся і кричу: "Лора, Віталіка більше немає!" Дружина з сестрою кинулися через дорогу...

Голос Віктора зривається. Трохи заспокоївшись, чоловік продовжує:

- Три дні нам не віддавали тіло дитини. Я сам його забирав з моргу і побачив, що з ним зробили в ІТТ. За життя син мав вагу 60 кілограмів, при зрості 185 сантиметрів. У нім залишилося не більше 40 кілограмів. Тобто за два з половиною тижні перебування в ІТТ він схуд на 20 кілограмів!

Не довіряючи місцевим судмедекспертам, ми відвезли тіло Віталіка до Сімферополя і попросили бути присутнім при розтині лікаря-педіатра, яка наглядала за нашим сином від народження. І вона теж підтвердила, що дитина мінімум тиждень нічого не їла, у нього в кишечнику не було навіть фрагментів їжі! А нам сказали, що нещасний випадок, в результаті якого нібито син загинув, відбувся після вечері. Віталік, мовляв, і його сусіди по камері знаходилися на верхніх нарах - на висоті півтора метри - і грали у "Відгадай мелодію". Син сидів навпочіпки і через необережність... впав, ударився головою. Лікар швидкої допомоги визначив у нього кому. Віталіка тут же відвезли в травматологію і стали готувати до операції. У 22.30 доктор почав оперувати, перед цим запитавши у міліціонерів, чи повідомили вони про те, що відбулося, батькам пацієнта? Ті сказали, що так. Сімнадцять годин син знаходився в реанімації, вмирав, а ми про це не знали!

Після похоронів Віталіка ми поїхали до лікаря, який його оперував. Лікар виявився футбольним уболівальником, знав мене. Він і розповів, що наш син поступив у лікарню в дуже важкому стані. Зазвичай за таких хворих лікарі не беруться. Але тут рятувати треба було дитину, і доктор понадіявся на диво. Дива не сталося... Ми так і не змогли знайти одяг сина, в якому його привезли в лікарню. В офіційній відповіді, отриманій з Мінохорониздоров`я Криму, сказано, що одяг і волосся - сина перед операцією обстригли - забрали співробітники ІТТ.

Останні сусіди по камері Віталіка - Тулієв і Асанов - вже були на той момент засуджені судом до позбавлення волі (один за крадіжки і згвалтування, інший - за вбивство). Потім, на допитах, вони нібито зізналися, що били сина і знущалися з нього. Тулієв зізнався в "необережному вбивстві" - мовляв, ненавмисно штовхнув Віталіка і той впав з нар. Але мені сказали: щоб отримати пошкодження, які були на тілі у сина, треба впасти з нар як мінімум разів двадцять. До статей Тулієва додали спочатку 121-у - "умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть", з чим він погодився, а потім статтю 119-у - "вбивство через необережність", з чим Тулієв знову погодився. У результаті злочинцеві до його термінів за вбивство нашого сина додали всього... рік! На нього просто повісили цей злочин.

Коли Віталій Бучковський помер, кримінальну справу тут же закрили у зв`язку із смертю підозрюваного. Але Лариса і Віктор Бучковські вимагають проведення справжнього слідства, щоб довести: їх син не винен у страшному злочині, який йому приписували. А потім перед ними ще складніше завдання - з`ясувати, хто убив Віталія, і покарати винних згідно із законом.

- Окрім офіційної, у нас є неофіційна версія, на нашу думку, достовірніша, - говорить Віктор. - Віталіка били оперативники. Навіть Асанов і Тулієв в суді заявили, що Віталіка п`ять разів виводили з камери. Куди і навіщо?

- Десь за місяць до смерті сина мені приснився сон: Вітя стоїть на ганку якогось будинку і кричить мені через дорогу: "Лора, Віталіка більше немає!" - плаче Лариса. - Я пригадала про це, коли на сходинках міліції чоловік прокричав мені ті страшні слова... Коли Віталіка не стало, в наше вікно раптом став битися птах. Може, це його душа?..

- Справа Віталія Бучковського вивчалася в прокуратурі Криму, нашому галузевому відділі, - говорить начальник відділу прокуратури АРК Сергій Булгаков. - Ми порахували, що по ньому зібрано достатньо доказів того, що підліток скоїв злочини, в яких він звинувачувався.

- Але в суді це не було доведено.

- Чому? Було первинне пояснення, яке він давав у присутності своїх батьків.

- А як розцінити те, що 15-річна дитина утримувалася в одній камері з уже засудженими?

- Так, це порушення закону України про попереднє утримання. Але такі умови виникають, тому що ІТТ і СІЗО переповнені.

- І хто за це відповість? Можливо, якби Віталій Бучковський не утримувався там, він залишився б живий?

- Наскільки я знаю законодавство, з боку співробітників міліції це не є кримінально караним діянням. Тут треба вести мову про дисциплінарну провину.

- Хтось із співробітників ІТТ був покараний?

- Не можу сказати, тому що у мене зараз немає такої інформації.

- Тобто прокуратура Криму цією справою вже не займається?

- Чому ж? Суд відмінив рішення про припинення кримінальної справи відносно Бучковського (у зв`язку із смертю обвинуваченого. - Авт.), повернув його назад в слідче управління главку міліції. Главк виконав всі необхідні вказівки і вже з обвинувачувальним висновком знову направив в Сакський районний суд для розгляду по суті - оскільки батьки наполягають на тому, що їх син не винен, що його незаконно притягали до кримінальної відповідальності, і бажають його реабілітувати. Треба чекати вироку суду. У разі реабілітації, якщо суд винесе виправдувальний вирок, батьки отримають право на відшкодування збитку. Ця справа зараз знаходиться на контролі в двох відділах прокуратури Криму - по нагляду за міліцією і у відділі по підтримці державного звинувачення...

Нам вдалося зв`язатися і з колишнім начальником Сакського міськвідділу міліції Володимиром Кареліним, який вже вийшов на пенсію.

- Коли відбулася НП, я був у відпустці, - згадує Володимир Іванович Карелін.

- Але потім ви розібралися в події?

- Я не мав права проводити перевірки відносно своїх співробітників. Їх перевіряли слідче управління ГУ МВС України в Криму і міліція громадської безпеки.

- Чи треба було закривати хлопця в камеру ІТТ?

- Я, чесно кажучи, теж був не згоден із таким рішенням слідчого. Проте слідчий отримав інформацію, що хлопець мало не бандит. А насправді виявилося не так... Батьків його я розумію, сам батько. Був я у них потім удома, умови для виховання дітей там хороші. Нормальна сім`я. Але я не міг вплинути на рішення слідчого. Слідчий - це процесуально незалежна особа, і начальник міліції не має права втручатися в його роботу.

Олена Озерян, Сімфепороль,Факти