Україна підтримуватиме позови українців до інших держав

Україна підтримуватиме своїх громадян у Європейському суді, коли ті позиватимуться проти інших держав. Про це у вівторок повідомив керівник української постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Іван Попеску. За його словами, це допоможе українцям виграти більше справ у Стразбурзі.

Нині Україна не захищає своїх громадян, коли вони позиваються проти інших країн. Український представник у Європейському суді з прав людини реагує лише на позови громадян проти України. У всіх інших випадках люди мають покладатися лише на власні сили, каже Попеску. “На відміну від України, і Росія і інші держави реагують на це і допомагають нашим громадянам, які там працюють. Ми не використовуємо механізм Європейського суду на користь наших людей. І це не дуже добре”. Однак аби запрацював цей механізм, Україна має надіслати до Страсбурга нового суддю. Кандидатури вже подані до Парламентської Асамблеї Ради Європи, але асамблея не може визначитися, оскільки Україна надіслала два списки кандидатів. Один список очолює представник опозиції, інший - людина президента. Кожна сторона вважає легітимним свого кандидата. Коли хтось із них почне виконувати свої обов’язки прогнозувати ніхто не береться.

Німецька Хвиля