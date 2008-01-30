На київському ринку ”Петрівка” торгують конфіденційною інформацією

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони визначить конкретні заходи щодо вдосконалення системи захисту конфіденційної інформації про громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, про це сказав голова комітету Анатолій ГРИЦЕНКО під час зустрічі з журналістами телеканалу «Інтер», які провели власне журналістське розслідування з цього питання.

Зустріч відбулася з ініціативи А.ГРИЦЕНКА, якому журналісти «Інтера» передали відеоматеріали розслідування, що переконливо доводять – сьогодні будь-хто, включаючи осіб із злочинними намірами, може за 500 – 1 тис. дол. придбати на київських ринках компакт-диски з конфіденційною інформацію про мільйони українських громадян.

А.ГРИЦЕНКО вважає, що «нинішня практика незаконного поширення конфіденційної інформації про громадян України є неприпустимою і має бути зупинена».

Він наголосив, що «в багатьох державних структурах постійно накопичується і періодично оновлюється різнопланова інформація про громадян України – це паспортні дані, домашня адреса, телефони, ідентифікаційні коди, декларація про доходи, житло, земельні ділянки, автотранспорт, про скоєні правопорушення, судові рішення, інформація про економічну діяльність, зокрема про зареєстровані громадянами підприємства, склад їх засновників, фінансова звітність, експортно-імпортні операції та багато іншого».

За його словами, цю чутливу інформацію зберігають як загальнодержавні, так і місцеві структури – органи МВС, прокуратури, суди, СБУ, ЦВК, БТІ, податкова, прикордонна, митна та інші служби, і вони мають унеможливити несанкціоноване поширення такої інформації.

А.ГРИЦЕНКО переконаний, що «ненадійний захист державою конфіденційної інформації про громадян створює загрозу національній безпеці України, адже головним об‘єктом національної безпеки, згідно закону, є людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи».

На думку голови комітету, «держава має не на словах, а на ділі піклуватися про особисту безпеку своїх громадян, за рахунок яких власне і утримуються державні установи та державні чиновники».

Він заявив, що правоохоронні органи вже сьогодні фіксують численні випадки продажу квартир, земельних ділянок, автомобілів на підставі документів громадян, які про це навіть не знають. «Мова йде про пряму загрозу порушення майнових прав громадян, а також про їх особисту безпеку», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що комітет проведе комітетські слухання з цього питання за участю керівників центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. «Ми визначимо конкретні заходи, по-перше, щодо необхідних змін до законів, по-друге, щодо вдосконалення системи захисту інформації, і по-третє, - щодо адекватної відповіді на цей виклик по лінії правоохоронних органів», - додав А.ГРИЦЕНКО.