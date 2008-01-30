Ратифікована угода між Україною та ЄС про реадмісію осіб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 116–VI «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб”.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2008 року Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб.

Даною угодою запроваджується процедура ідентифікації та безпечного й організованого повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду і перебування на території України або однієї з держав – членів Європейського Союзу.

Крім того, угода передбачає полегшення транзитного перевезення таких осіб до країн їхнього походження.

Згідно з даною угодою, Україна і ЄС зобов’язуються приймати без зайвих формальностей власних громадян, які порушили режим перебування на території іншої договірної сторони, а також громадян третіх держав за умови пред’явлення доказів, передбачених цією угодою.

При цьому застосування положень щодо реадмісії громадян третіх країн та осіб без громадянства, з якими Україна не уклала двосторонні договори або домовленості щодо реадмісії, відтерміновується на 2 роки з дати набрання чинності даної угоди.

Як відомо, угода була підписана в Люксембурзі 18 червня 2007 року