Ар`єва переслідує Партія регіонів?

Народний депутат, член фракції ”Наша Україна - Народна самооборона”, член Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Володимир АР`ЄВ заявляє, що Партія регіонів переслідує його через журналістську діяльність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», В.АР`ЄВ наголосив: ”Партія регіонів взялася за переслідування мене через мою журналістську діяльність, зокрема, мої програми в рамках циклу журналістських розслідувань “Закрита зона”, який я робив із викриттям фактів діяльності таких членів ПР як ЯНУКОВИЧ, АХМЕТОВ, КОЛЕСНИКОВ тощо”.

У прес-службі нагадують, що ”регіонали” звернулися до Парламентської Асамблеї Ради Європи з проханням розслідувати ”факти покривання владою кримінальних справ”, зокрема щодо ”факту контрабанди наркотиків, що мав місце 22 жовтня 2006 року”.

”Зараз Партія регіонів звертається до ПАРЄ, щоб покарати журналістів за журналістську діяльність, і це яскраво свідчить про абсолютне нерозуміння принципів демократії і свободи слова. Крім того, це цілеспрямована провокація проти мене як політика і проти Наталі ФІЦИЧ як журналіста, що несе загрозу свободі слова загалом і журналістській діяльності”, - наголосив В. АР`ЄВ.

За його словами, у Європі добре знають, що журналісти часто вдаються до експериментів і провокацій для того, щоб дістати правильну інформацію.

Депутат вважає, що те, що заява ”регіоналів” з’явилася саме сьогодні - не випадково, оскільки Міністерство внутрішніх справ, яке очолює лідер ”Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО, порушує кримінальні справи, які зачіпають очільників Партії регіонів та їхні “реальні кримінальні діяння”.

Він також надав пояснення з приводу випадку ”контрабанди наркотиків”.

В.АР`ЄВ зауважив, що кримінальна справа в Україні проти нього не відкривалася, його жодного разу не викликали для надання пояснень.

“Можна чітко сказати, що це є суто використання інформації, отриманої Партією регіонів з невідомих для мене джерел. Я можу припустити, що інформацію вони отримали незаконно, перекрутили і використали на свій рахунок, щоб тиснути на мене як на народного депутата і на ФІЦИЧ як журналіста, оскільки програми продюсерського центру “Закрита зона” продовжують виходити і мають те саме спрямування: боротьбу з корупцією та організованою злочинністю та утвердження національного духу в українському суспільстві, проти якого веде боротьбу Партія регіонів”, - сказав В.АР`ЄВ.