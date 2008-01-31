Екс-міністра оборони Грузії випустили з паризької в`язниці

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій ОКРУАШВІЛІ відпущений з-під варти у Франції за рішенням паризького суду, повідомила його адвокат Ека БЕСЕЛІЯ, передає NEWSru.

”Адвокатам вдалося довести, що ОКРУАШВІЛІ не має наміру ховатися від правосуддя і може знаходитися на волі до розгляду питання про його екстрадицію (до Грузії) 27 лютого”, - сказала адвокат.

За її словами, рішення було ухвалене в середу, 30 січня, після обговорення звернення французьких адвокатів І.ОКРУАШВІЛІ, які клопотали про зміну запобіжного заходу. Була також представлена французька сім`я, яка готова була поручитися за екс-міністра, відзначила Е.БЕСЕЛІЯ.

Адвокат висловила упевненість, що міграційна служба Франції надасть її підопічному політичний притулок і не видасть його Грузії: ”Всі вже переконалися в тому, що ОКРУАШВІЛІ є жертвою політичного переслідування влади Грузії”.

У свою чергу старший радник посольства Грузії у Франції Віссаріон ШКЕНТІ повідомив РІА ”Новости” в середу, що І.ОКРУАШВІЛІ звільнений під заставу. Разом з тим суму застави дипломат не уточнив.

34-річний І.ОКРУАШВІЛІ був заарештований 27 вересня 2007 року в Тбілісі за звинуваченням ”у зловживанні службовими повноваженнями при перебуванні його міністром оборони (2005-2006 роки)”. Генеральна прокуратура Грузії порушила проти нього кримінальну справу після того, як він у вересні 2007 року включився в політичну діяльність і звинуватив Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ в тяжких злочинах. Після звільнення під заставу в 6,5 млн. доларів І.ОКРУАШВІЛІ вилетів до Європи на лікування.

1 листопада І.ОКРУАШВІЛІ звернувся до властей Німеччини з проханням надати йому політичний притулок. Тбілісі, у свою чергу, зажадав екстрадиції І.ОКРУАШВІЛІ до Грузії. 27 листопада 2007 року І.ОКРУАШВІЛІ був затриманий в Берліні на підставі оголошення його в міжнародний розшук Інтерполом, який ухвалив це рішення після звернення Генпрокуратури Грузії.

9 січня 2008 року І.ОКРУАШВІЛІ був доставлений до Парижа, оскільки саме Франція видала йому шенгенську візу, по якій він в`їхав до Німеччини. У Франції І.ОКРУАШВІЛІ також взяли під варту. За словами представника МВС Франції, виданий властями Грузії ордер на арешт І.ОКРУАШВІЛІ переданий до Парижа. Як роз`яснили представники властей Франції, І.ОКРУАШВІЛІ має право звернутися з проханням про надання йому притулку.