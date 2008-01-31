Страсбурзький суд прийняв справу про авіакатастрофу під Донецьком

Європейський суд з прав людини у Страсбурзі почав розгляд скарги родичів жертв катастрофи Ту-154 під Донецьком, повідомляє Лента.ру.

Скарга була подана після розгляду 38 позовів російськими судами різних інстанцій, повідомив член ініціативної групи Віталій ЮСЬКО. Рішення, винесені за цими позовами, не влаштовують членів сімей загиблих. Зокрема, родичі наполягають на збільшенні розмірів компенсацій.

В.ЮСЬКО додав, що в найближчі тижні до судів Санкт-Петербурга надійдуть ще близько 35 позовів від тих родичів загиблих, які тільки зараз зуміли зібрати необхідні документи.

Раніше адвокат Ігор ТРУНОВ пояснював, що скарга до Страсбурзького суду подана від імені 70 чоловік. Потерпілі скаржаться на порушення статті 6 Європейській конвенції з прав людини (”право на справедливий судовий розгляд”). І.ТРУНОВ уточнив, що, на думку скаржників, ”при розгляді позовів потерпілих відхилялися їхні клопотання, а слідство у кримінальній справі припинялося”.

Як повідомляв УНІАН, Ту-154 ”Пулковських авіаліній”, що виконував рейс з Анапи до Санкт-Петербурга, розбився під Донецьком 22 серпня 2006 року. 160 пасажирів авіалайнера і 10 членів екіпажу загинули. Причиною катастрофи була визнана помилка екіпажа. У листопаді слідчий комітет почав нове розслідування у цій справі.

Родичі загиблих одержали компенсації в розмірі від 70 до 500 тисяч рублів. Порахувавши ці суми дуже маленькими, вони опротестували рішення суду, зажадавши збільшити розмір компенсації до 2,78 мільйонів рублів за кожного загиблого.