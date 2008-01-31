Печерський суд відмовив родичам росіян, що загинули в авіакатастрофі

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов двох сімей загиблих російських громадян в катастрофі Ту-154, збитого українськими ППО.

Справа на прохання позивачів - Бориса КАЛИНОВСЬКОГО і сім`ї БЄЛОНОГОВИХ - розглядалася за їх відсутності, передає РІА Новости.

Суд ухвалив рішення про ”незадоволення позовних вимог в повному обсязі”.

”Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційному суді міста Києва”, - заявила суддя Олена УМНОВА, зачитуючи рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 авіакомпанії ”Сибір”, що виконував рейс «Тель-Авів – Новосибірськ», потерпів авіакатастрофу над Чорним морем в жовтні 2001 року.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету встановила, що під час польоту на висоті 11 тисяч метрів лайнер збила зенітна ракета С-200, запущена в ході учень в Криму силами ППО України. Літак впав в Чорне море і затонув.

Загинули всі, хто знаходився на його борту, - 66 пасажирів і 12 членів екіпажа. Велика частина пасажирів були громадянами Росії та Ізраїлю.

У 2005 році між Москвою і Києвом був укладений міжурядовий договір, в рамках якого Україна виплатила російським громадянам більше 7,8 млн. доларів, і, таким чином, родичі одержали компенсації.

У листопаді 2007 року керівник Фонду допомоги сім`ям загиблих пасажирів Б.КАЛИНОВСЬКИЙ заявляв, що рідні загиблих в катастрофі російського літака Ту-154 мають намір відмовитися від матеріальних претензій до України. За його словами, ”у нас одне питання - хто винен і хто понесе відповідальність за трагедію”.