КС любить пересічних українців більше, ніж політиків

Конституційний Суд України надає пріоритет у розгляді справам за зверненнями пересічних громадян про тлумачення норм законів.

Як повідомляє прес-служба КС, про це заявив голова КС Андрій СТРИЖАК на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні ХО Сун Чьолом, яка відбулася 30 січня в приміщенні Конституційного Суду України.

За словами А.СТРИЖАКА, поки немає інституту конституційної скарги, КС принаймні через роз’яснення Конституції і законів намагається захищати права і свободи українців. Він також повідомив, що найчастіше до суду звертаються з проханнями розтлумачити положення Основного Закону, але останні рішення КС більше стосувалися розподілу повноважень між парламентом, Президентом і Кабінетом міністрів України.

А.СТРИЖАК ознайомив гостя з роботою Конституційного Суду України, його повноваженнями і особливостями формування. Зокрема, він зазначив, що КС, на відміну від конституційних судів багатьох держав, дає висновки і щодо законопроектів про внесення змін до Конституції України.

Пан ХО Сун Чьол, у свою чергу, розповів про роль Конституційного Суду Кореї у вирішенні владних питань і поділився досвідом своєї країни щодо проведення конституційної реформи. Сторони також торкнулися питання подолання корупції в Україні та Кореї, і обговорили можливість подальшої співпраці. Посол, зокрема, передав А.СТРИЖАКУ офіційне запрошення взяти участь у Міжнародному симпозіумі «Поділ влади і рішення Конституційного Суду у ХХІ столітті», який пройде восени в Сеулі. Симпозіум присвячений 20-ій річниці Конституційного Суду Республіки Корея. Там, за словами посла, планується присутність голів конституційних судів різних держав світу.