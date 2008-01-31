Верховний суд узявся за одеську служительку Феміди

Верховним судом України внесено на розгляд Верховної Ради України подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на арешт судді Приморського районного суду м. Одеси Наталії ГАНДЗІЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, подання внесено у зв‘язку з проведенням Генеральною прокуратурою розслідування кримінальної справи щодо цієї судді, порушеної за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного рішення), частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем), частиною 2 статті 366 (службове підроблення), частиною 2 статті 190 (шахрайство), частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 190 (пособництво у шахрайстві) Кримінального кодексу України.

Підставою для клопотання Генпрокуратури про надання згоди на арешт судді Н.ГАНДЗІЙ стало, як це зазначається у поданні, її ухилення від явки до органу досудового слідства для допиту як обвинуваченої, перешкоджання здійсненню досудового слідства та встановленню істини у кримінальній справі, ігнорування вимог слідства, що унеможливлює завершення досудового слідства у даній справі і свідчить про необхідність застосування до неї запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Тепер питання про можливість взяття під варту судді Н.ГАНДЗІЙ має вирішити Верховна Рада України, яка, за Конституцією України (стаття 126), надає згоду на затримання чи арешт судді до винесення обвинувального вироку судом, зазначили у ВСУ.

Як повідомлялося, у листопаді 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО усунув від займаної посади заступника голови Приморського районного суду міста Одеси Наталію ГАНДЗІЙ у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.