Європарламент застерігає від дискримінації ромів і закликає ЄС до дій щодо їх інтеграції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні резолюції Європарламенту, підтриманій 510-ма депутатами.

У документі депутати звернули увагу на ризики анти-циганства, що розкручується певними екстремістами і закликали до нових зусиль з метою інтеграції ромів в суспільство в таких сферах, як ведення господарства, охорона здоров’я, освіта та працевлаштування.

Депутати відзначили недостатність прогресу у боротьбі з дискримінацією ромів в Європі, підкресливши, що при цьому під час переговорів про вступ до ЄС кожна країна-кандидат бере на себе зобов’язання покращити інтеграцію ромів в суспільство. У зв’язку з чим депутати запропонували Єврокомісії здійснити оцінку виконання цих зобов’язань та поточної ситуації ромів в країнах-членах ЄС.

На сьогодні в Європі мешкає від 12 до 15 млн. ромів, з них близько 10 млн. – в країнах-членах ЄС.