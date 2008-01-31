В Болгарію, Румунію і на Кіпр впускатимуть іноземців з ”шенгенками”

Європейський парламент дозволив Болгарії, Румунії та Кіпру впускати на термін до 5 днів іноземців, які мають Шенгенські візи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Майкла КЕШМЕНА (група соціалістичних партій, Велика Британія), схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту.

“За” проголосували 558 депутатів, проти - 22, утрималися - 19.

Згідно з документом, відтепер ці три країни матимуть змогу впускати на термін до 5 днів вихідців з країн, що не належать до Європейського Союзу, але мають Шенгенські візи, або посвідки на проживання, видані в Шенгенській зоні, за цими документами. До останнього часу для в’їзду в усі ці три країни чи транзитну необхідно було мати окрему в’їздну чи транзитну візу.

Рада міністрів минулого тижня вже заявила, що не має зауважень до цієї пропозиції. Нові правила є тимчасовими і діятимуть до приєднання цих трьох країн до Шенгенської зони.

Депутати також схвалили проект доповіді Панайотіса ДЕМЕТРІУ (група народних партій, Кіпр), якій дає можливість країнам-членам Шенгенської зони визнавати в односторонньому порядку ряд документів, що засвідчують проживання в Швейцарії та Ліхтенштейні як достатні для здійснення транзитного проїзду територією Шенгенської зони.