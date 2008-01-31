Польські митники образилися на владу і знову бастуватимуть

Польські митники припиняють переговори з урядом і поновлюють страйк, повідомляє AFP.

Представник страйкуючих Івона ФОЛТА заявила, що до митників "поставилися з презирством", і назвала переговори з владою змарнованим часом.

За словами І.ФОЛТИ, уряд відмовився виконати вимоги про збільшення зарплат.

Помічник прем`єр-міністра Польщі Міхал БОНІ, у свою чергу, назвав висловлені під час переговорів пропозиції влади "реалістичними".

28 січня на зустрічі з митниками в Бяла Подляську на східному кордоні Польщі прем`єр Дональд ТУСК пообіцяв збільшити зарплати на 500 злотих (близько 200 доларів), поліпшити умови роботи, а також посилити правовий захист від звинувачень в корупції. Проте співробітники митниці вимагають підвищення зарплат на 1500 злотих, що в три рази більше запропонованого Д.ТУСКОМ.

Оскільки офіційно страйки в Польщі заборонені, працівники митниці, щоб привернути увагу до своїх вимог, з 14 січня почали в масовому порядку брати лікарняні і йти у відпустки. В результаті робота прикордонних пропускних пунктів сповільнилася у багато разів. На кордонах з Україною і Білоруссю утворилися багатокілометрові черги з вантажівок в очікуванні на митний огляд.

Розлючені водії вантажівок, вимушені проводити на кордоні по 3-4 дні без гарячої їжі та можливості дотримуватися елементарної гігієни, наприкінці минулого тижня погрожували блокувати під`їзди до Варшави. Погрозу, проте, не було здійснено.

Як повідомляв УНІАН, галузева організація працедавців транспорту вимагає від Міністерства транспорту і зв`язку України звернутися до Мінекономіки і МЗС для вирішення з Польщею питання компенсацій шкоди, завданої українським перевізникам, компаніям - експортерам та імпортерам ситуацією, що склалася на українсько-польському кордоні.

Як заявив представник організації, голова регіональної Ради АСМАП (Асоціація міжнародних автоперевізників) Київської області Валерій ЧЕРНЕНКО: «Якщо взяти відповідність економічного обороту між Україною і ЄС, то 80% вантажопотоків йде саме через Польщу. Тому на сьогодні можна говорити про існування економічної блокади нашої держави», - сказав він.

Щодо розміру шкоди, він послався на дані в ЗМІ – в цілому, 50-60 млн. грн. на день. Більш точні розрахунки будуть пізніше, сказав В.ЧЕРНЕНКО.

29 січня під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив про те, що «робота на кордоні налагоджується». У цьому контексті глава держави висловив надію на повну нормалізацію роботи прикордонних і митних служб обох країн найближчим часом.

В.ЮЩЕНКО нагадав про домовленість, досягнуту між Україною і Польщею, про проведення спільного митного і прикордонного контролю на державному кордоні. Він звернувся до Р.СІКОРСЬКОГО з проханням взяти під персональний контроль переговори щодо організації такого типу контролю на кордоні двох держав.