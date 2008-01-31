Справа про побиття міліціонера чиновником: всі задоволені, всі сміються

Прокуратура Полтави закрила кримінальну справу за фактом побиття заступником Полтавського міського голови Олександром РУСІНИМ міліціонера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив прокурор Полтавської області Віктор ВОЙЦИШЕН.

За його словами, прокуратура Полтави винесла ухвалу про закриття кримінальної справи через відсутність складу злочину.

"На сьогодні справа вважається закритою. Ніхто не скаржиться - всі задоволені, всі сміються", - сказав В.ВОЙЦИШЕН.

Разом з тим, Прокуратура Полтавської області проведе перевірку винесеної ухвали міської прокуратури Полтави про закриття кримінальної справи за фактом побиття віце-мером Полтави О.РУСІНИМ міліціонера і за підозрою його в причетності до видачі фальшивих посвідчень на пільговий проїзд у громадському транспорті.

«Оскільки справа має суспільний резонанс, ми вивчимо законність ухваленого рішення", - сказав В.ВОЙЦИШЕН.

Як повідомлялося, 25 грудня 2006 року сталася бійка між віце-мером Полтави О.РУСІНИМ і працівниками міліції. Так, під час перевірки проїзних документів у тролейбусі працівники міліції затримали жінку з фальшивим посвідченням інваліда дитинства, яке передбачає безкоштовний проїзд в громадському транспорті.

За її викликом на місце події приїхав О.РУСІН, здійняв скандал і вдарив в обличчя працівника міліції.

27 грудня прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття О.РУСІНИМ міліціонера і за підозрою в причетності віце-мера до видачі фальшивих посвідчень на пільговий проїзд у громадському транспорті.

О.РУСІН також звернувся до прокуратури з проханням порушити кримінальну справу за фактом перевищення працівниками міліції своїх повноважень.

О.РУСІН був призначений заступником мера Полтави з соціальних питань у вересні 2006 року.