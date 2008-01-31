Прес-конференція представників ГО “Батьки вбитих дітей Вінничини” на тему: “Батьки вбитих дітей проти судово-прокурорського свавілля”

1 лютого о 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція представників ГО “Батьки вбитих дітей Вінничини” на тему: “Батьки вбитих дітей проти судово-прокурорського свавілля”. Учасники: президент ГО “Батьки вбитих дітей Вінничини” Василь Маляренко, Микола Братущик, Петро Семенюк, Петро Марущка, Люба Коростій, Ганна Бучінська (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8-096-273-41-17. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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