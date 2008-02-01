Об`єднання українців Росії заявляє, що Богатирьову в Москві обдурили

Правління Об`єднання українців Росії та Рада регіональної громадської організації «Українці Москви» заявляють, що фонди Бібліотеки української літератури в Москві знищуються. Про це говориться в заяві, переданій агентству УНІАН.

Вони вважають, що секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ було введено в оману нинішнім керівництвом бібліотеки, тому і вона заявила, що «переконалася у збереженні фондів” і ніякого знищення фондів немає.

Також у заяві висловлено здивування тим, що Р.БОГАТИРЬОВА висловила подяку уряду Москви і посольству України з приводу роботи бібліотеки.

«Українська громадськість Росії і Москви довгий час б`є у всі дзвони, намагаючись привернути увагу владних структур і громадськості до того, що відбувається в Бібліотеці української літератури в Москві», - говориться в заяві. В ній йдеться про те, що за час «після провокацій і закамуфльованих ідеологічних наскоків робота бібліотеки різко погіршала, кількість читачів не тільки не збільшується, а зменшується, оскільки багато хто просто бояться приходити в бібліотеку». Автори заяви відзначають, що «здійснено кадровий і змістовний розгром бібліотеки, знищено газетний фонд, припинено роботу з дітьми, придбання і обробку нової української літератури, звужено культурну програму, заходи щодо пропаганди і популяризації української культури підміняються концертами і вечорами, які ніякого відношення до неї не мають».

«На жаль, все це залишилося поза увагою Р.БОГАТИРЬОВОЇ», - говориться в заяві. В ній також зазначається, що “у неї, як і у багатьох інших українських чиновників, не знайшлося часу зустрітися з українською громадськістю, що створила і підтримувала українську бібліотеку Москви впродовж майже 20 років». Автори цієї заяви констатують, що «декларації і програми турботи держави про українську діаспору не підкріплюються конкретною роботою щодо задоволення національно-культурних потреб українців, зокрема Російської Федерації».

Як повідомляв УНІАН, 30 січня під час відвідин Бібліотеки української літератури в Москві секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА заявила, що переконалася у збереженні фондів - «все в ідеальному порядку. Нарощується кількість книг».