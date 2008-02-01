МВС хоче заборонити поліцейським вживати легкі наркотики

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Нідерландів має намір заборонити поліцейським вживання легких наркотиків, зокрема марихуани, не тільки при виконанні службових обов`язків, як нині, а й у вільний час. На думку МВС країни, вживання наркотиків правоохоронцями "псує враження" щодо поліції.

У Нідерландах близько 25 регіональних відділень поліції, деякі з них вже проголосили політику відмови від наркотиків. За словами представників МВС, необхідно зробити це правило єдиним для всієї поліції, передає Reuters.

У Нідерландах дозволено продаж і вживання легких наркотиків (марихуана, гашиш) у малих кількостях - не більше 30 г марихуани або гашишу дозволено мати будь-якому громадянинові або туристові, 5 г легких наркотиків можна придбати тільки в кофі-шопах.