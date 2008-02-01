МВС хоче заборонити поліцейським вживати легкі наркотики
Йдеться, звичайно, про Голландію
Міністерство внутрішніх справ (МВС) Нідерландів має намір заборонити поліцейським вживання легких наркотиків, зокрема марихуани, не тільки при виконанні службових обов`язків, як нині, а й у вільний час. На думку МВС країни, вживання наркотиків правоохоронцями "псує враження" щодо поліції.
У Нідерландах близько 25 регіональних відділень поліції, деякі з них вже проголосили політику відмови від наркотиків. За словами представників МВС, необхідно зробити це правило єдиним для всієї поліції, передає Reuters.
У Нідерландах дозволено продаж і вживання легких наркотиків (марихуана, гашиш) у малих кількостях - не більше 30 г марихуани або гашишу дозволено мати будь-якому громадянинові або туристові, 5 г легких наркотиків можна придбати тільки в кофі-шопах.