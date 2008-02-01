На території Польщі легально працевлаштовані понад 20 тис. українців

Від 1 липня до 31 грудня 2007 року Повітові відділи праці Польщі зареєстрували 23 тис. 115 заяв про працевлаштування іноземців. Із цих заяв 21 тис. 513, або 93%, стосувалися працевлаштування українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Міністерства праці та суспільної політики Польщі.

За даними прес-служби, найбільше заяв щодо праці стосуються таких сфер, як сільське господарство (6 тис. 689 осіб) та будівництво (6 тис. 232 особи). 50% всіх заяв зареєстровано у Мазовецькому, Великопольському та Дольношльонзькому воєводствах.

Міністр праці та суспільної політики Польщі Йоланта ФЕДАК 29 січня ц.р. підписала розпорядження щодо виконання робіт іноземцями на території Польщі без необхідності отримання дозволу на працю. Новий акт дає можливість працівникам з України, Білорусі та Російської Федерації виконувати короткотермінову працю без обов’язкового отримання дозволу на працю на період від 6 місяців протягом наступних 12 місяців від першого в’їзду до Польщі. Розпорядження передане до публікації у «Дзєннік Устав» і буде надруковане на початку лютого.

До цього часу положення закону давали можливість українцям отримання роботи без необхідності дозволу на час від 3 до 6 місяців протягом наступних 6 місяців. Зараз весь період виконання роботи у Польщі становить 6 місяців протягом року. Різниця полягає в тому, що нові правила допускають можливість праці без перерви, оскільки зараз між тримісячними періодами праці повинна наступати тримісячна перерва у працевлаштуванні.

Польський працедавець, який має намір працевлаштувати українця, білоруса або росіянина, зобов’язаний зареєструвати заяву про намір надання роботи іноземцю у повітовому відділі праці згідно із місцем проживання заявника. Процедури реєстрації відбуваються під час одноразового візиту до відділу праці і є безкоштовними як для іноземця, так і для працедавця.

Це положення має пілотний характер. Термін дії положення - до 31 грудня 2009 року. Можливе продовження періоду його дії наступить після аналізу успішності впроваджених регуляцій.