У Черкасах бази даних ДАІ, митниці та БТІ розповсюджував першокурсник

У Черкасах затриманий студент, який розповсюджував пошукові бази даних ДАІ, митниці та БТІ. Про це УНІАН повідомила речник ГУБОЗ Олена МЕЛЬНИК.

За її інформацією, Головне управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ Управління МВС в Черкаській області провели перевірку інформації про те, що мешканець міста Черкаси здійснює незаконну реалізацію ”пошукових баз даних” через мережу Інтернет, у тому числі бази даних ”Скорпіон” ГУБОЗ МВС України. За її словами, під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники спецпідрозділів БОЗ затримали мешканця Черкас Б. (1976 р. н.), студента першого курсу одного із черкаських вищих навчальних закладів. У нього було влучено 13 пошукових баз даних, які через Інтернет він пропонував клієнтам. Серед них найвідоміші – бази даних ДАІ, митниці, БТІ.

Як пояснив затриманий, він вважав, що база даних ДАІ, за якою можна здійснити розшук власників автомобілів, має назву ”Скорпіон”. Про саму базу ”Скорпіон” ГУБОЗ затриманий нічого не знає, ніколи її не бачив і не продавав. Також він повідомив про джерела і канали отриманих ним пошукових баз даних.

Наразі відповідні матеріали перевірки направлені за підслідністю до Черкаського Управління СБУ для прийняття рішення в порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України.