ЄС погодився на приєднання Швейцарії до шенгенської зони

Європейський Союз дав згоду на приєднання Швейцарії до шенгенської безвізової зони. Таке рішення було прийнято під час зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн ЄС.

За словами офіційного представника Єврокомісії, Швейцарська конфедерація найімовірніше зможе ввійти до Шенгену вже з 1 листопада 2008 року. Найближчими місяцями Швейцарію відвідають технічні експерти Єврокомісії, які нададуть заключний висновок щодо готовності країни приєднатися до безвізового простору.

Приєднання до шенгенської зони передбачає ліквідацію прикордонного контролю та залучення до єдиної поліцейської бази данних простору.

Деловая газета "Ведомости"