Міліціонери сподіваються на Бога

Сьогодні священиками було проведено освячення моста ім. Патона в столиці.

Така акція, ініційована Департаментом Державтоінспекції МВС України, проводилася вперше, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС

“Це - захід від Бога, - зазначив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ під час освячення. - Міст Патона – одне з найбільш проблемних місць в Києві, де часто скоюються дорожньо-транспортні пригоди, які калічать людей та забирають їх життя”. За його даними, лише цього року в аваріях на мосту Патона загинуло троє осіб.

С.КОЛОМІЄЦЬ висловив сподівання, що “з Божим благословенням нам вдасться подолати цю проблему - водії будуть поводити себе більш дисциплінованіше, та й сам Всевишній відводитиме біду”.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, проблемних місць в Києві, де часто стаються ДТП, чимало, “зусилля працівників міліції по запобіганню нещасних випадків там давали недостатній результат”. Наразі Державтоінспекція планує, що надалі буде освячено й інші найбільш аварійні місця в столиці, особливо ті, де в результаті дорожньо-транспортних пригод гинули люди, зазначив начальник Департаменту ДАІ.