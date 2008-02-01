Генпрокуратура незадоволена міліцією
14:43, 01 лютого 2008Права людини
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Злочини проти особи не розкриваються
Керівництво Генеральної прокуратури заявляє про неналежну роботу Міністерства внутрішніх справ щодо розкриття злочинів, які скоюються проти особи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав заступник генпрокурора України Віктор ПШОНКА.
За його словами, не дивлячись на те, що кількість вбивств цього року в Україні зменшилася, стан із розкриттям цих злочинів залишає бажає кращого.
«Хвилює стан розслідування і розкриття таких кримінальних справ», - заявив В.ПШОНКА.
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