Генпрокуратура незадоволена міліцією

Керівництво Генеральної прокуратури заявляє про неналежну роботу Міністерства внутрішніх справ щодо розкриття злочинів, які скоюються проти особи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав заступник генпрокурора України Віктор ПШОНКА.

За його словами, не дивлячись на те, що кількість вбивств цього року в Україні зменшилася, стан із розкриттям цих злочинів залишає бажає кращого.

«Хвилює стан розслідування і розкриття таких кримінальних справ», - заявив В.ПШОНКА.