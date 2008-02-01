Мін’юст ініціює ухвалення Кодексу публічної поведінки держслужбовців
Оніщук провів брифінг
Міністерство юстиції ініціює ухвалення Кодексу публічної поведінки державних службовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу в Секретаріаті Президента після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
Також він поінформував, що Мін’юст розробив законопроект про внесення змін до закону про державну службу, в якому, серед іншого, пропонується запровадити термін “публічна державна служба”.
“Ми запроваджуємо цей термін в новому законі, означивши таким чином особливу природу державної служби, яка є публічною за своїм змістом та формою”, - підкреслив міністр.
Крім того, за словами міністра, пропонується ухвалити Кодекс доступу до інформації державних установ та багато інших новел.
Також пропонується ухвалити новий Адміністративно-процесуальний кодекс, який чітко врегульовуватиме відносини між органами публічної влади і громадянами.
М.ОНІЩУК підкреслив, що ці законопроекти вже підготовлені, і він звертатиметься до Президента з пропозицією внести їх на розгляд парламенту як невідкладні.
У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН нагадав, що Президент вніс в парламент вже три законопроекти антикорупційного спрямування, а також планує найближчим часом внести законопроект про створення окремого антикорупційного органу. І.ПУКШИН висловив сподівання, що вже в першому півріччі ці законопроекти можуть бути ухвалені.