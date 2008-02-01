Мін’юст ініціює ухвалення Кодексу публічної поведінки держслужбовців

Міністерство юстиції ініціює ухвалення Кодексу публічної поведінки державних службовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК на брифінгу в Секретаріаті Президента після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Також він поінформував, що Мін’юст розробив законопроект про внесення змін до закону про державну службу, в якому, серед іншого, пропонується запровадити термін “публічна державна служба”.

“Ми запроваджуємо цей термін в новому законі, означивши таким чином особливу природу державної служби, яка є публічною за своїм змістом та формою”, - підкреслив міністр.

Крім того, за словами міністра, пропонується ухвалити Кодекс доступу до інформації державних установ та багато інших новел.

Також пропонується ухвалити новий Адміністративно-процесуальний кодекс, який чітко врегульовуватиме відносини між органами публічної влади і громадянами.

М.ОНІЩУК підкреслив, що ці законопроекти вже підготовлені, і він звертатиметься до Президента з пропозицією внести їх на розгляд парламенту як невідкладні.

У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН нагадав, що Президент вніс в парламент вже три законопроекти антикорупційного спрямування, а також планує найближчим часом внести законопроект про створення окремого антикорупційного органу. І.ПУКШИН висловив сподівання, що вже в першому півріччі ці законопроекти можуть бути ухвалені.