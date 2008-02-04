Правоохоронці перекрили секс-канал з України до Туреччини

У Сумській області працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ліквідовано діяльність злочинців, які займалися поставкою дівчат з України до Туреччини для заняття проституцією.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Сумській області, оперативна інформація про двох братів, які займалися вербуванням та продажем за кордон людей, надійшла до правоохоронців від двох молодих дівчат. Зі сльозами на очах вони розповіли шокуючу історію своєї подорожі за кордон.

Як з’ясувалося, три тижні закордонного вояжу для однієї з дівчат назавжди залишаться найжахливішим спогадом її ще зовсім юного життя. «Довірливу дівчину купили словами про красиве закордонне життя. У Туреччині її просто примусили обслуговувати клієнтів в одному з турецьких казіно. Хазяї ставилися до дівчат виключно як до рабів – не давали їжі, примушували обслуговувати по 20-25 клієнтів за добу, при такому режимі не залишаючи часу навіть на сон», - зазначається в повідомленні ЦГЗ УМВС.

Врятувала дівчину її подруга, яка приїхала до Туреччини. Остання отримала записку від потерпілої, з якої дізналася, куди та потрапила.

«Повернувшись до Сум, дівчина знайшла двох хлопців, які відправляли їх для роботи в Туреччину, і здійняла великий галас. “Роботодавці”, злякавшись проблем, змушені були звернутися до своїх закордонних партнерів, після чого вони повернули юну сумчанку додому. Але і після цього дівчат не залишили у спокої – брати почали шантажувати подруг, аби ті повернули їм гроші, що вже були затрачені на документи і дорогу. Шантаж та погрози щодень посилювалися. Відтак дівчата звернулися по допомогу до правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

«Співробітниками підрозділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, було організовано та проведено операцію по затриманню зловмисників саме у момент передачі їм грошей. В ході проведення оперативної роботи виявляються нові факти їхньої злочинної діяльності. Наразі підозрювані заарештовані, ведеться подальше слідство», - повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Сумській області Олександр МЕЛЬНИК.