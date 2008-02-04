ООН шокована вбивством в Україні

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) закликає владу України провести розслідування недавнього вбивства в країні громадянина Демократичної Республіки Конго (ДРК), який звернувся з проханням про надання статусу біженця.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

«Ми були шоковані вбивством минулими вихідними в столиці України Києві шукача притулку з ДРК», - заявив прес-секретар УВКБ Вільям ШПІНДЛЕР.

19-річний конголезець прибув до України в червні 2007 року в пошуках міжнародного захисту. Він зразу ж звернувся до неурядових організацій, які є партнерами УВКБ. Вони допомогли йому підготувати необхідні документи й зареєструватися в офісі УВКБ як шукач притулку.

27 січня його тіло було знайдено зі слідами численних ножових поранень. Міліція заявила, що явних мотивів злочину немає.

«Відділення ООН в Україні, УВКБ і Міжнародна організація з міграції повідомили українській владі про свою глибоку стурбованість із приводу цього вбивства й закликали при проведенні розслідування розглянути й версію про те, що злочин могло бути скоєно на грунті расизму», - заявив В.ШПІНДЛЕР. Він підкреслив, що установи ООН закликали владу України інформувати їх про результати розслідування.

У червні минулого року УВКБ уже висловлювало стурбованість із приводу зростання випадків нападів на біженців і шукачів притулку в Україні. У 2007 році було зареєстровано 17 таких інцидентів.

Водночас УВКБ вітає зусилля України з вирішення цієї проблеми, зокрема призначення з цією метою посла з особливих доручень.