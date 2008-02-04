МЗС пов`язує затримання С.Тарана в Росії з наближенням зустрічі Ющенко-Путін

Прес-служба Міністерства закордонних справ України розцінює затримання 1 лютого українського політолога Сергія ТАРАНА в Санкт-Петербурзі як крок, що не відповідає духові добросусідських відносин між Україною та Росією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зовнішньополітичне відомство України “із здивуванням сприйняло повідомлення про затримання політолога. Незрозумілою є мотивація затримання С.ТАРАНА – наявність його імені в списку небажаних для в’їзду на територію Російської Федерації осіб".

МЗС зазначає, що коло науково-дослідницьких інтересів директора Міжнародного інституту демократії С.ТАРАНА не становить російська проблематика, та й метою його відвідання Санкт-Петербурга була участь у конференції профспілок, а не в публічних дискусіях з суспільно-політичної тематики.

"Таким чином, мотиви затримання С.ТАРАНА залишаються незрозумілими", - наголошується в коментарі.

"Прикрим є те, що такий крок вчинено напередодні надто важливих подій в українсько-російських відносинах", - підкреслює прес-служба МЗС. (На 12 лютого призначене друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії на рівні президентів. - УНІАН).

"Прес-служба МЗС розцінює затримання громадянина України С.ТАРАНА в Санкт-Петербурзі з мотивацією його небажаного в’їзду на територію Російської Федерації як крок, що не відповідає духові добросусідських відносин між Україною та Росією", - підсумовується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого С.ТАРАН прибув до Санкт-Петербурга для участі в з`їзді російських профспілок. Проте без пояснення причин його затримали в аеропорту Пулково-1 та перевезли до Пулково-2. Після чого телефонний зв`язок з ним пропав. Лише ввечері 2 лютого зв’язок з ним відновився, після чого він повернувся до Києва.

За повідомленням телеканалу «Інтер», С.ТАРАН провів ніч на території аеропорту "Пулково" у штабі прикордонної служби.

Як повідомили прикордонники українським дипломатам, перебування С.ТАРАНА в Росії є небажаним. За їхніми словами, відповідний дзвінок надійшов керівництву прикордонної служби «Пулково» від вищого керівництва Росії.