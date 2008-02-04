Чи можна розірвати шлюб за допомогою СМС?

Мусульманські богослови та судова влада в Єгипті розглядають незвичну справу про розлучення, рішення щодо якої може стати серйозним прецедентом, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на арабські ЗМІ.

До суду звернулася мешканка Еаїра Ікбаль Абу Насер, чоловік якої, бувши у відрядженні, надіслав їй три повідомлення СМС, в яких повідомив про розірвання шлюбу. Жінка просить суд і авторитетних релігійних діячів розібратися, чи є таке розлучення законним, і чи стала вона справді розведеною жінкою з погляду релігії.

Один з найпоширеніших видів розірвання шлюбу в ісламі дозволяє чоловікові розвестися миттєво, без пояснення причини. Для цього йому треба лише вимовити тричі формулу розлучення (талак). Але за такого розлучення жінка не тільки зберігає за собою все дароване чоловіком майно, а й отримує право на утримання доки не зможе завести нову сім`ю. У разі якщо жінка буде визнана ініціатором розлучення, вона може позбутися права на майно.

І хоча чоловік вже просить Ікбаль повернутися, вона не поспішає з рішенням. Глибоко віруюча жінка порадилася з улемами, які вважають, що шлюб з погляду релігії вже розірваний, тому повертатися до колишнього чоловіка не можна. Утім, суд ще не виніс свого вердикту. Якщо він визнає розлучення недійсним, жінка ризикує навіть втратити батьківські права на єдиного сина, оскільки сама відмовилася повернутися до чоловіка. "Ці СМС перетворили моє життя на пекло", - каже Ікбаль.

На думку юристів і правозахисників, розлучення по СМС може спростити і без того нескладну процедуру розірвання шлюбу в Єгипті, що негативно позначиться на правах жінок і дітей. Згідно з офіційною статистикою, в Єгипті кожні шість хвилин фіксується розірвання шлюбу. При цьому відомо, що 90% безпритульних дітей опинилися на вулиці саме після розлучення батьків.

Щодо розлучень шляхом СМС немає єдності і в інших країнах ісламського світу. Релігійна влада Катару та Об`єднаних Арабських Еміратів вже давалв згоду на розірвання шлюбу в такий спосіб. Натомість у Малайзії навіть спроба розірвати шлюб за допомогою СМС може обернутися серйозним покаранням.